Исследование: Интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24%

Исследование выявило рост потребления книг этого направления на 24% неделя к неделе после премьерных показов.



Лидером рейтинга стала книга Марьяны Скуратовской «Мода эпохи потрясений: от 1910‑х к 1920‑м» — исследование влияния исторических событий на модные тенденции. В пятёрку самых популярных изданий также вошли «Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши» Франчески Картье Брикелл — хроника становления знаменитого ювелирного дома, а также «DIOR. История модного дома» Карен Гомер — рассказ о наследии Кристиана Диора и развитии бренда, ставшего символом французской моды.



Кроме того, в топ попали «Анна. Биография самой влиятельной женщины Vogue» Эми Оделл — история карьеры Анны Винтур, ключевой фигуры fashion‑индустрии, — и «Добывая Биркин. Как обвести вокруг пальца люксовый модный бренд и заработать на этом миллионы» Майкла Тонелло, раскрывающая культовый статус сумки Hermès Birkin и тайны закрытого мира люксового ресейла.



Наиболее активная аудитория — женщины в возрасте 25–34 и 35–44 лет. Чаще всего книги о моде читают по вторникам, пик активности приходится на промежуток с 10:00 до 14:00.

Напомним, сюжет новой ленты разворачивается вокруг Миранды Пристли, которая стремится не допустить закрытия журнала «Подиум». В этом ей помогает её бывшая ассистентка Эмили. В главных ролях — Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

