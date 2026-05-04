Исследование: Интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24%
К премьере второй части культового фильма «Дьявол носит Prada» книжный сервис «КИОН Строки» изучил динамику интереса пользователей к литературе о моде и стиле. Результаты исследования есть у НСН.
Исследование выявило рост потребления книг этого направления на 24% неделя к неделе после премьерных показов.
Лидером рейтинга стала книга Марьяны Скуратовской «Мода эпохи потрясений: от 1910‑х к 1920‑м» — исследование влияния исторических событий на модные тенденции. В пятёрку самых популярных изданий также вошли «Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши» Франчески Картье Брикелл — хроника становления знаменитого ювелирного дома, а также «DIOR. История модного дома» Карен Гомер — рассказ о наследии Кристиана Диора и развитии бренда, ставшего символом французской моды.
Кроме того, в топ попали «Анна. Биография самой влиятельной женщины Vogue» Эми Оделл — история карьеры Анны Винтур, ключевой фигуры fashion‑индустрии, — и «Добывая Биркин. Как обвести вокруг пальца люксовый модный бренд и заработать на этом миллионы» Майкла Тонелло, раскрывающая культовый статус сумки Hermès Birkin и тайны закрытого мира люксового ресейла.
Наиболее активная аудитория — женщины в возрасте 25–34 и 35–44 лет. Чаще всего книги о моде читают по вторникам, пик активности приходится на промежуток с 10:00 до 14:00.
Напомним, сюжет новой ленты разворачивается вокруг Миранды Пристли, которая стремится не допустить закрытия журнала «Подиум». В этом ей помогает её бывшая ассистентка Эмили. В главных ролях — Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Исследование: Интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24%
- Цена биткоина превысила $80 тысяч впервые с конца января
- Ормузский пролив, Трамп и ОПЕК: Что будет с ценами на нефть
- СМИ: Гендиректор «Красмаша» попал в СИЗО по делу о растрате
- При атаке дронов в Воронежской области повреждены 13 домов
- В Брянской области при атаке БПЛА ранен один человек
- Взрыв на Мосфильмовской: ВСУ атаковали беспилотником жилой дом в Москве
- Россиянка Андреева заняла седьмое место в рейтинге WTA
- ФНС перечислила в бюджет 61,2 трлн рублей за 2025 год
- Над российскими регионами сбили 117 украинских БПЛА