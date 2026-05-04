Ветеранам рассказали о мошенниках, предлагающих выплаты к 9 Мая
Мошенники в преддверии Дня Победы начали использовать новую схему и пытаются обманывать ветеранов, сообщая о якобы назначенных выплатах к празднику. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, пишет РИА Новости.
«Ветеранам поступает звонок от "Соцфонда" о персональной выплате к 9 Мая, при этом для зачисления просят назвать код из СМС», — отмечается в сообщении.
Организация предупредила, что этот код может помочь злоумышленникам провести банковские операции или взломать личные кабинеты. Как отметили в «Мошеловке», все выплаты ветеранам производят автоматически либо через МФЦ.
Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что мошенники стали использовать для обмана россиян новую схему с «повышением пенсии».
