При атаке дронов в Воронежской области повреждены 13 домов
Повреждения зафиксированы в Воронежской области после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Как отметил губернатор, силы ПВО ликвидировали 12 дронов над четырьмя районами и одним городским округом области. Никто не пострадал.
«В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль», - написал Гусев на платформе «Макс».
Кроме того, в одном домовладении загорелась надворная постройка, огонь оперативно потушили. В еще одном домовладении получила повреждения газовая труба, она уже отремонтирована.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 4 мая над регионами России, в том числе Воронежской областью, нейтрализовали 117 беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.
