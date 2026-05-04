Россиянка Андреева заняла седьмое место в рейтинге WTA
Российская спортсменка Мирра Андреева заняла седьмое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Андреева дошла до финала турнира WTA в Мадриде, однако уступила украинской теннисистке Марте Костюк. После соревнований россиянка поднялась на седьмое место, набрав 4181 очко.
Рейтинг WTA возглавляет белоруска Арина Соболенко (10110 очков), второе место занимает теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (8555 очков), третьей стала Ига Свентек из Польши (6948 очков).
В обновленном списке также оказались россиянки Екатерина Александрова (14 место), Диана Шнайдер (20 место), Людмила Самсонова (21 строчка), Анна Калинская (24 место), Вероника Кудерметова (70 строчка), Анастасия Захарова (81 место), Оксана Селехметьева (84 строчка) и Анна Блинкова (97 место).
Ранее теннисистка из Подмосковья Елена Приданкина завоевала золотую медаль на соревнованиях WTA-125 в Мадриде, напоминает 360.ru.
