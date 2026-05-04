СМИ: Гендиректор «Красмаша» попал в СИЗО по делу о растрате

Генеральный директор «Красноярского машиностроительного завода» Александр Гаврилов был помещен в СИЗО в связи с делом о растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, Гаврилова взяли под стражу в конце апреля.

«Находится в СИЗО Красноярска», - отметил источник.

Как сообщают СМИ, против гендиректора возбудили уголовное дело за взятку в размере 3 млн рублей.

Александр Гаврилов занимает пост гендиректора завода с 2018 года, пишет Ura.ru. Он работает на предприятии с 2005 года. Ранее Гаврилов занимал различные руководящие должности.

