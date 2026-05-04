СМИ: Гендиректор «Красмаша» попал в СИЗО по делу о растрате
4 мая 202609:00
Юлия Савченко
Генеральный директор «Красноярского машиностроительного завода» Александр Гаврилов был помещен в СИЗО в связи с делом о растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, Гаврилова взяли под стражу в конце апреля.
«Находится в СИЗО Красноярска», - отметил источник.
Как сообщают СМИ, против гендиректора возбудили уголовное дело за взятку в размере 3 млн рублей.
Александр Гаврилов занимает пост гендиректора завода с 2018 года, пишет Ura.ru. Он работает на предприятии с 2005 года. Ранее Гаврилов занимал различные руководящие должности.
Горячие новости
- Исследование: Интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24%
- Цена биткоина превысила $80 тысяч впервые с конца января
- Ормузский пролив, Трамп и ОПЕК: Что будет с ценами на нефть
- СМИ: Гендиректор «Красмаша» попал в СИЗО по делу о растрате
- При атаке дронов в Воронежской области повреждены 13 домов
- В Брянской области при атаке БПЛА ранен один человек
- Взрыв на Мосфильмовской: ВСУ атаковали беспилотником жилой дом в Москве
- Россиянка Андреева заняла седьмое место в рейтинге WTA
- ФНС перечислила в бюджет 61,2 трлн рублей за 2025 год
- Над российскими регионами сбили 117 украинских БПЛА