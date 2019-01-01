«Большая потеря» по недосмотру. Почему погибли два Героя России

Установлены личности двух Героев России, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, один из погибших — капитан первого ранга и командир пострадавшей подлодки Денис Долонский, получивший звание Героя России около 6-7 лет назад за исследование Арктики и Антарктики. Второй погибший — испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга Николай Филин, ставший Героем России в 2018 году. Оба капитана были приписаны к воинской части Петергофа.

Ранее стало известно, что погибшие моряки числились в списках личного состава одной из военных частей Санкт-Петербурга, которая является секретным объектом. По данным «Фонтанки», в открытых источниках подразделение, которое находится в подчинении у Главного управления глубоководных исследований Минобороны, называется «эксплуатантом атомных глубоководных станций».

Помимо двух Героев России среди 14 погибших СМИ нашли семь капитанов первого ранга. По информации «Новой газеты», погибшие были офицерами, элитой Военно-морского флота России.

Трагическое ЧП произошло 1 июля. Минобороны России сообщило об этом днем 2 июля, причем с ограниченными подробностями. В сообщении ведомства говорилось, что в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар, и 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Очаг возгорания ликвидировали действиями команды.

В Минобороны не уточнили, на каком глубоководном аппарате произошел пожар. Между тем, источник РБК в силовых структурах сообщил, что происшествие случилось на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известного как «Лошарик». В результате ЧП погиб штатный экипаж спускаемого аппарата, рассказал источник.

Комментируя ЧП на внеплановой встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, президент России Владимир Путин охарактеризовал глубоководный аппарат как «необычное судно». «Мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — сказал глава государства.

По итогам встречи Путин отправил Шойгу в Северодвинск, чтобы направить занимающуюся расследованием комиссию на «безусловное выявление причин этой трагедии». В эфире НСН одной из приоритетных причин катастрофы бывший командующий Черноморским флотом, экс-начальник штаба Балтийского флота, бывший командир объединённой эскадры, адмирал Владимир Комоедов посчитал недосмотр.