«Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму

Отмечается, что первое место у партии «Единая Россия», получившей 57,82% голосов. Далее идут КПРФ (13,76%), ЛДПР (9,01%) и «Новые люди» (7,96%). «Справедливая Россия» замкнула ТОП-5.

Ранее политолог Илья Гращенков заявил «Радиоточке НСН», что «Справедливая Россия» потеряла голоса избирателей, так как начала заигрывать с темами смертной казни, ядерных ударов и так далее.

Эксперт также считает, что партии давно требуется «перезагрузка», это касается и лидерского состава.

