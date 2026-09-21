«Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму
Партия «Справедливая Россия», по итогам обработки 96,91% протоколов, преодолела пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму по партийным спискам. Об этом сообщили в Центризбиркоме (ЦИК) РФ.
Отмечается, что первое место у партии «Единая Россия», получившей 57,82% голосов. Далее идут КПРФ (13,76%), ЛДПР (9,01%) и «Новые люди» (7,96%). «Справедливая Россия» замкнула ТОП-5.
Ранее политолог Илья Гращенков заявил «Радиоточке НСН», что «Справедливая Россия» потеряла голоса избирателей, так как начала заигрывать с темами смертной казни, ядерных ударов и так далее.
Эксперт также считает, что партии давно требуется «перезагрузка», это касается и лидерского состава.
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