«Центральный банк по понятным причинам ограничивает доступ к кредитам клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это делается из благих побуждений. В связи с этим возникают различные предложения от нелегальных кредиторов, которые стремятся не только получить высокие доходы за счёт процентов, но иногда просто используют этот механизм как мошеннический. То есть они заманивают клиентов через интернет, социальные сети, мессенджеры и либо вообще обманывают, вытащив из них какую‑то сумму, либо дают кредит под залог квартиры, чтобы потом заёмщик не смог выполнить свои обязательства — и у него можно было забрать недвижимость. Довольно большой массив таких кредиторов, которые имеют не столько цель получить проценты, сколько впоследствии истребовать залог и продать эту недвижимость», — сказал собеседник НСН.

Согласно информации от Банка России, в первой половине 2026 года в стране обнаружили порядка тысячи нелегальных кредиторов — это примерно в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Распространённым каналом для таких схем становятся соцсети и площадки с объявлениями; отдельные недобросовестные кредиторы идут дальше и выдают займы, требуя в залог жильё или транспортные средства.

В то же время высокая долговая нагрузка остаётся актуальной и для официального финансового рынка. Так, во втором квартале 2026 года объём выданных банками потребительских кредитов увеличился на 2,8% — для сравнения, в первом квартале прирост составил лишь 0,3%. По прогнозу Центробанка, по итогам года рост потребительского кредитования может достичь 4–8%.

Ранее экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов сказал НСН, что банки выдают кредитные карты не с надеждой на то, что их владельцы буду сталкиваться с просрочками и платить проценты.

