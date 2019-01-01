Опубликованы имена погибших подводников
Министерство обороны опубликовало имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ, сообщает РИА «Новости».
Вот их имена: Герой России, капитан 1 ранга Денис Долонский, Герой России, капитан 1 ранга Николай Филин, капитан 1 ранга Владимир Абанкин, капитан 1 ранга Андрей Воскресенский, капитан 1 ранга Константин Иванов, капитан 1 ранга Денис Опарин, капитан 1 ранга Константин Сомов, капитан 2 ранга Александр Авдонин, капитан 2 ранга Сергей Данильченко, капитан 2 ранга Дмитрий Соловьев, подполковник медицинской службы Александр Васильев, капитан 3 ранга Виктор Кузьмин, капитан 3 ранга Владимир Сухиничев, капитан-лейтенант Михаил Дубков.
1 июля 2019 года на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции «Лошарик» в Баренцевом море в результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Возгорание произошло в ходе проведения измерений рельефа дна в российских территориальных водах. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован
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