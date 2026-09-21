ОТ ПАРИЖА ДО МАРСА

Первый день голосования, 18 сентября, начался с новостей из чукотского села Нутэпэльмен, 171 житель которого обеспечил первую в стране 100-процентную явку. Вскоре выяснилось, что к пельменям поселок отношения не имеет, а его название на чукотском означает «земля во мгле». Интересная история произошла и в другом чукотском селе, Нешкан. До 100-процентной явки там не хватало одного голоса из-за того, что некий Сергей Петрович Утек ушел на рыбалку. Мужчине сообщили об этом и он, бросив удочки, прибежал на участок.

Вслед за Чукоткой о себе громко заявила Башкирия, где 100-процентной явкой похвастались парижане и марсиане. Жители деревни Париж в Кигинском районе пришли голосовать с плакатами с надписью: «Парижане за победу», а 25 «марсиан» из деревни Марс Аургазинского района устроили похожие перформанс - надпись на их плакатах гласила: «Марсиане выбирают депутата Госдумы». Вслед за ними проголосовали жители Урана (Буздякский район) и Венеции (Дюртюлинский район).

Самым «трендовым» персонажем выборов стал Человек-паук, запомнившийся россиянам недавней кинобитвой с Колобком. Так, в Тюмени на выборы пришла целая семья супергероев, которая принесла с собой собачку и Колобка. В Екатеринбурге Человек-паук заглянул на избирательный участок на улице Шаманова, также взяв с собой «друга» и услышал вопрос: «Что у вас в Колобке?». Вместо ответа мужчина попытался запутать членов избиркома своими странными вопросами про муку и тесто. Еще один Спайдермен пришел на выборы в Хабаровске. СМИ также сообщили о «поединке» киногероев на выборах в Санкт-Петербурге, но это оказалось фейком.

В Кировской области на выборы пришли немного помятые «пчелы» и «фея металлургии» Бронислава Васильевна, в Талдоме – Розочка из мультфильма «Тролли», в Омской области – Баба-Яга и Чебурашка, угостивший членов избиркома апельсинами, в Казани – Конь Юлий, в подмосковной Лобне – семья чаек, а в Тюменской области - гусь по имени Дональд со своей хозяйкой.