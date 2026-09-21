«Что у вас в Колобке?»: Человек-паук и марсиане «зажгли» на выборах-2026
Марс, Уран и Париж померялись рекордами с Чукоткой, «преемником» козы Меркель стал робот, а многочисленные избиратели-пауки затмили пчел и «фею металлургии».
Трехдневные выборы в России по традиции стали для многих россиян поводом для креатива и веселья. На избирательных участках были замечены многочисленные Спайдермены с Колобками, собаки, кошки, верблюды, гуси, роботы и даже «марсиане», обеспечившие 100-процентную явку.
ОТ ПАРИЖА ДО МАРСА
Первый день голосования, 18 сентября, начался с новостей из чукотского села Нутэпэльмен, 171 житель которого обеспечил первую в стране 100-процентную явку. Вскоре выяснилось, что к пельменям поселок отношения не имеет, а его название на чукотском означает «земля во мгле». Интересная история произошла и в другом чукотском селе, Нешкан. До 100-процентной явки там не хватало одного голоса из-за того, что некий Сергей Петрович Утек ушел на рыбалку. Мужчине сообщили об этом и он, бросив удочки, прибежал на участок.
Вслед за Чукоткой о себе громко заявила Башкирия, где 100-процентной явкой похвастались парижане и марсиане. Жители деревни Париж в Кигинском районе пришли голосовать с плакатами с надписью: «Парижане за победу», а 25 «марсиан» из деревни Марс Аургазинского района устроили похожие перформанс - надпись на их плакатах гласила: «Марсиане выбирают депутата Госдумы». Вслед за ними проголосовали жители Урана (Буздякский район) и Венеции (Дюртюлинский район).
Самым «трендовым» персонажем выборов стал Человек-паук, запомнившийся россиянам недавней кинобитвой с Колобком. Так, в Тюмени на выборы пришла целая семья супергероев, которая принесла с собой собачку и Колобка. В Екатеринбурге Человек-паук заглянул на избирательный участок на улице Шаманова, также взяв с собой «друга» и услышал вопрос: «Что у вас в Колобке?». Вместо ответа мужчина попытался запутать членов избиркома своими странными вопросами про муку и тесто. Еще один Спайдермен пришел на выборы в Хабаровске. СМИ также сообщили о «поединке» киногероев на выборах в Санкт-Петербурге, но это оказалось фейком.
В Кировской области на выборы пришли немного помятые «пчелы» и «фея металлургии» Бронислава Васильевна, в Талдоме – Розочка из мультфильма «Тролли», в Омской области – Баба-Яга и Чебурашка, угостивший членов избиркома апельсинами, в Казани – Конь Юлий, в подмосковной Лобне – семья чаек, а в Тюменской области - гусь по имени Дональд со своей хозяйкой.
«СИКС-СЕВЕН» И УСЫ
Подмосковный фермер Олег Сирота, прославившийся в 2021 году после голосования с козой Меркель, на этот раз пришел на избирательный участок с роботом.
«Оказалось, что мы можем стрелять, жечь, опрыскивать борщевик, поить телят, а вот засунуть бюллетень роботы пока не очень могут», - посетовал Сирота, признавшийся, что его робот успел испортить один бюллетень, поставив там сразу два крестика.
Другим колоритным персонажем сентябрьских выборов стал обладатель самых длинных усов в Дагестане, Борис Халилов из села с необычным названием Кака. Члены избиркома растянули его усы для постановочного фото, а журналисты выяснили, что мужчина не брил это сокровище целых 50 лет.
Самым «флексящим» стал избирательный участок №67 в Казани, куда пришли зумеры с колонкой и устроили флешмоб под вирусную песню «67 (Six Seven)»
Многие избиратели пришли на голосование с собаками и кошками. Особенно отличилась Ленинградская область, где на выборах были замечены змея, игуана, крыса, огромная улитка и всадник на лошади. В столице Калмыкии, Элисте на выборы приехали три «всадник» на верблюдах, ну а за Москву пришлось «отдуваться» девушке в костюме эльфа.
Согласно предварительным данным Центризбиркома, на выборах в Госдуму победила «Единая Россия», набравшая 57,8% голосов по спискам и выигравшая в 208 из 225 одномандатных округов. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ (13,79%), ЛДПР (9,01%) и «Новые люди» (7,97%), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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