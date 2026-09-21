В России без поддержки государства в прокат выходит до 20% фильмов в год, так как чаще всего очень сложно окупить производственные затраты, к тому же государство ставит задачу выпускать картины на широкую публику. Об этом НСН рассказала продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

Paramount Skydance может обязаться выплачивать по $30 млн за каждый фильм, недостающий до обещанного показателя в 30 кинорелизов в год. Такое условие обсуждается на переговорах с властями Калифорнии об урегулировании спора вокруг покупки Warner Bros. Discovery, сообщил Bloomberg. Компания обещала ежегодно выпускать в кинотеатрах не менее 30 картин и предлагала письменно закрепить это обязательство перед крупнейшими сетями кинотеатров. Однако киностудии в США не сильно зависят в финансовом плане от государства. Клибанова раскрыла, сколько фильмов в год могут выпускать крупные киностудии в России без господдержки.

«В России без поддержки государства в прокат выходит мало фильмов, потому что окупить эти затраты сложно. Сюда накладывается еще и сезонность нашего проката. Поэтому, я думаю, таких фильмов в год выходит до 20%. Однако здесь играет роль не количество фильмов, а, скорее, их качество и количество зрителей, которые их смотрят. Я думаю, что государство регулирует выдачу финансовой поддержки, исходя из важных для него задач и той цели, чтобы фильм посмотрело большое количество людей. Одно дело помогать 100 фильмам, которые посмотрит какая-то узкая аудитория и другое — сосредоточиться на 50-40 картинах, но охватить как можно более широкую публику», — рассказала она.