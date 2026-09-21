Никол Пашинян заявил о «неминуемых переменах» в отношениях Армении и России

Он пояснил, что прежний формат отношений между странами сложился в условиях конфликта. Сейчас же Армения находится «в атмосфере мира», с чем и связана предстоящая трансформация.

«Эти перемены не связаны с конкретным человеком или политической силой... Кто бы это ни был, отношения Армении и России не будут такими, как прежде», — сказал Пашинян.

Политик добавил, что о разрыве с Россией речи не идёт: Ереван желает углубить отношения с Москвой, но «в новой среде и новых условиях».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поддержание взаимодействия России и Армении отвечает интересам народов государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

