Никол Пашинян заявил о «неминуемых переменах» в отношениях Армении и России

Отношения между Ереваном и Москвой «неминуемо изменятся». Как пишет РБК, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Он пояснил, что прежний формат отношений между странами сложился в условиях конфликта. Сейчас же Армения находится «в атмосфере мира», с чем и связана предстоящая трансформация.

«Эти перемены не связаны с конкретным человеком или политической силой... Кто бы это ни был, отношения Армении и России не будут такими, как прежде», — сказал Пашинян.

Политик добавил, что о разрыве с Россией речи не идёт: Ереван желает углубить отношения с Москвой, но «в новой среде и новых условиях».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поддержание взаимодействия России и Армении отвечает интересам народов государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Правительство Армении
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