Не трагическая случайность. Причиной трагедии на «Лошарике» назвали короткое замыкание
В эфире НСН военный эксперт рассказал о возможных источниках возгорания в Баренцевом море, а депутат Госдумы потребовал тщательного расследования катастрофы.
СМИ восстановили хронологию смертельного пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море, который произошел 1 июля. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на близкий к отряду подводников источник, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из распределительных щитов. Из-за этого загорелась оплетка кабелей или трансформаторное масло, а система вентиляции разнесла дым по отсекам, сообщил источник.
Собеседник издания предположил, что офицеры, отправившиеся после окончания своей смены за час до трагедии в жилой отсек, не успели воспользоваться портативными дыхательными аппаратами в результате чего надышались ядовитыми продуктами горения. Это привело к летальному исходу, так как для отравления дымом от горящей кабельной оплетки достаточно всего нескольких вдохов, уточнил источник.
Отмечается, что офицеры по уставу обязаны держать при себе индивидуальный прибор с кислородом, который дает им 20 минут на то, чтобы добраться до стационарной установки. Однако моряки не воспользовались ни одной из этих систем, пишут СМИ.
В пожаре, унесшем жизни 14 подводников, удалось выжить смене из пяти человек, которые заступили на вахту за час до аварии. Они смогли остановить распространение огня и поднять подлодку на поверхность. По данным источник, подъем занял примерно десять минут.
Ранее СМИ назвали судно, на котором произошло ЧП. Источник РБК в силовых структурах сообщил, что происшествие случилось на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции АС-31 проекта 10831, также известного как «Лошарик». Официального подтверждения этой информации до сих пор нет, но отмечается, что глубоководной аппарат имеет статус сверхсекретного.
Как трагический пожар мог возникнуть на так называемом «Лошарике», НСН ранее рассказал член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский.
«Аппарат аналогичный по принципиальному устройству другим подводным лодкам, если говорить о внутреннем оборудовании. За исключением нетипичного отличия его в том, что прочный корпус из сферических конфигураций, соединенных между собой. Понятно, что рассчитано на большое давление на больших глубинах. Что касается внутреннего оборудования, то оно вполне типично для других подводных лодок. Опять же за тем исключением, что вооружение не установлено на этих аппаратах. Оборудование предназначено для исследования морского дна, различные манипуляторы для выполнения работ на глубине, оборудование для обеспечения системы освещения подводной обстановки. Пока комиссия не определила конкретную причину, можно только гадать. Таких источников пожара и даже непреднамеренного возгорания в результате технической, например, неисправности может быть достаточно много», — отметил эксперт.
Выяснением причин катастрофы занимается оперативно-следственная группа из Москвы, которые прибыла на место 3 июля. Сообщается, что местные следователи не могут попасть на станцию из-за сверхсекретного статуса. О необходимости тщательного и честного расследования, в эфире НСН ранее рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин.
«Каждая трагедия должна тщательно разбираться, раскладываться по молекулам, из нее должны делаться определенные выводы и приниматься необходимые решения, чтобы впредь этого не было. У нас в вооруженных силах всегда говорят, что любой боевой устав написан кровью. Каждая трагедия, каждый факт должен ложиться в основу каких-то дополнительных решений, изучения, соответствующих выводов, чтобы это не было списано на какую-то трагическую случайность. Конечно, трагическая случайность имеет место быть, но мы должны больше вкладывать денег в научные разработки. Надо сделать все возможное, максимально финансировать научные разработки для того, чтобы максимально обезопасить людей, которые выполняют эти задачи. Это все-таки обороноспособность страны и каждая жизнь большая ценность, большая утрата. Но жизнь такого высококвалифицированного специалиста, капитана первого ранга, конечно, большая утрата не только для родных и близких, но и для нашей армии и нашего общества в целом», — подчеркнул Александр Шерин.
Напомним, что вечером 3 июля Минобороны опубликовало имена и фотографии 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ. Среди них два Героя России, пять капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, подполковник медицинской службы, два капитана третьего ранга и один капитан-лейтенант. В ведомстве отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, всех погибших представят к государственным наградам. Ведомство окажет их семьям помощь и поддержку.
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