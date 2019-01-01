Не трагическая случайность. Причиной трагедии на «Лошарике» назвали короткое замыкание

СМИ восстановили хронологию смертельного пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море, который произошел 1 июля. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на близкий к отряду подводников источник, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из распределительных щитов. Из-за этого загорелась оплетка кабелей или трансформаторное масло, а система вентиляции разнесла дым по отсекам, сообщил источник.

Собеседник издания предположил, что офицеры, отправившиеся после окончания своей смены за час до трагедии в жилой отсек, не успели воспользоваться портативными дыхательными аппаратами в результате чего надышались ядовитыми продуктами горения. Это привело к летальному исходу, так как для отравления дымом от горящей кабельной оплетки достаточно всего нескольких вдохов, уточнил источник.

Отмечается, что офицеры по уставу обязаны держать при себе индивидуальный прибор с кислородом, который дает им 20 минут на то, чтобы добраться до стационарной установки. Однако моряки не воспользовались ни одной из этих систем, пишут СМИ.

В пожаре, унесшем жизни 14 подводников, удалось выжить смене из пяти человек, которые заступили на вахту за час до аварии. Они смогли остановить распространение огня и поднять подлодку на поверхность. По данным источник, подъем занял примерно десять минут.

Ранее СМИ назвали судно, на котором произошло ЧП. Источник РБК в силовых структурах сообщил, что происшествие случилось на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции АС-31 проекта 10831, также известного как «Лошарик». Официального подтверждения этой информации до сих пор нет, но отмечается, что глубоководной аппарат имеет статус сверхсекретного.

Как трагический пожар мог возникнуть на так называемом «Лошарике», НСН ранее рассказал член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский.