Адмирал назвал причины гибели 14 моряков

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в российских территориальных водах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. ЧП случилось накануне, 1 июля, во время батиметрических измерений — изучения рельефа подводной части моря. Где и на каком судне произошла трагедия, ведомство не уточняет. В данный момент аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.

Катастрофа случилась по недосмотру, убеждён бывший командующий Черноморским флотом, экс-начальник штаба Балтийского флота, бывший командир объединённой эскадры, адмирал Владимир Комоедов. В эфире НСН он рассказал, что могло привести к трагедии.

«Я не думаю, что это новейшая [подлодка]. Они у нас были всегда. Но я уверен, что опять какой-то недосмотр. Сложно оценить, какой. Когда идёт приготовление корабля к боепоходу, всё должно быть по инструкции. Наверняка, где-нибудь что-нибудь сделали не так. Жалко, что люди погибли. Ну, какие могут быть недосмотры? Либо техническая ошибка, то есть недоработка, это конструкторы виноваты, либо человеческий фактор. Обычно каждая подводная лодка имеет отсеки, а они герметизируются. Для того чтобы не погибли все, в жертву приносятся загерметизированные отсеки. Если включается объёмное пожаротушение, то они должны обязательно включиться в свои индивидуальные аппараты. Такого количества погибших не должно быть! Это по какому-то недосмотру», — заявил Комоедов.

Также он призвал власти навести порядок в ВМФ России.