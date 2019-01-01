Адмирал назвал причины гибели 14 моряков
Экс-начальник штаба Балтийского флота рассказал НСН, что могло привести к трагедии.
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в российских территориальных водах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. ЧП случилось накануне, 1 июля, во время батиметрических измерений — изучения рельефа подводной части моря. Где и на каком судне произошла трагедия, ведомство не уточняет. В данный момент аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.
Катастрофа случилась по недосмотру, убеждён бывший командующий Черноморским флотом, экс-начальник штаба Балтийского флота, бывший командир объединённой эскадры, адмирал Владимир Комоедов. В эфире НСН он рассказал, что могло привести к трагедии.
«Я не думаю, что это новейшая [подлодка]. Они у нас были всегда. Но я уверен, что опять какой-то недосмотр. Сложно оценить, какой. Когда идёт приготовление корабля к боепоходу, всё должно быть по инструкции. Наверняка, где-нибудь что-нибудь сделали не так. Жалко, что люди погибли. Ну, какие могут быть недосмотры? Либо техническая ошибка, то есть недоработка, это конструкторы виноваты, либо человеческий фактор. Обычно каждая подводная лодка имеет отсеки, а они герметизируются. Для того чтобы не погибли все, в жертву приносятся загерметизированные отсеки. Если включается объёмное пожаротушение, то они должны обязательно включиться в свои индивидуальные аппараты. Такого количества погибших не должно быть! Это по какому-то недосмотру», — заявил Комоедов.
Также он призвал власти навести порядок в ВМФ России.
«И вообще, что-то у нас творится непонятное такое, что надо прибраться в стране. И в военно-морском флоте надо прибраться, в конце концов, вернуть “хозяина” флота! Главкома. Сейчас кто будет отвечать за это дело? Командующий. А где главком — а главком не причастен. А у него вид вооружённых сил, которые он должен строить, за ними наблюдать и за всё отвечать. А у флота нет ни отца, ни матери», — посетовал Комоедов.
Напомним, в мае 2019 года президент России Владимир Путин сменил главкома ВМФ: им назначен Николай Евменов, который ранее командовал Северным флотом. Бывший главком ВМФ Владимир Королёв завершил службу и перешел в «Объединенную судостроительную корпорацию».
Добавим, по данным источника РБК, пожар произошёл на атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». Отмечается, что в результате пожара погиб штатный экипаж подлодки.
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