«Этот визит обязательно состоится. На этой неделе в США будет достаточно громко с политической точки зрения, открывается сессия Генассамблеи ООН. Поэтому у Си Цзиньпина есть основания ехать в США не только для разговора с Трампом. Но и здесь тоже полный комплекс вопросов, есть и достаточно сложные вопросы, включая торговые войны. Мы видим, что Трамп готовится к этим переговорам, заручившись поддержкой Конгресса в сфере «адских санкций». Трамп хочет продемонстрировать Китаю, что будут введены эти адские тарифы, если Китай не прекратит торговлю с Россией. Но в целом градус накала после их встречи спадет, так как у Китая есть чем ответить. Трамп понимает, что обострять не нужно, если не все карты на руках», - рассказал он.

По его словам, для Китая вопрос санкций и угроз носит принципиальный характер даже без учета особых отношений с Россией.

«Дело в том, что санкции – это принципиальный вопрос для Китая. Дело даже не в том, что Россия и Китай - стратегические партнеры, и сдавать никто никого не собирается. Китай в целом не может допустить такой стиль разговора, когда кто-то будет указывать, как себя вести по отношению к третьим странам. Это дело принципа, Китай не готов соглашаться на диктат. У Китая есть все ресурсы и возможности, чтобы ответить на санкции зеркально. Это касается и энергетики. В итоге получится, что американцы пострадают больше, чем китайцы», - подытожил собеседник НСН.

Китай не напугают «адские санкции» США, однако вступать в открытую конфронтацию со Штатами при решении этого вопроса он не будет. Об этом НСН рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

