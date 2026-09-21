Будет громко: К какому решению придут Трамп и Си Цзиньпин на переговорах в США
Сергей Санакоев заявил НСН, что для Китая вопрос санкций и угроз носит принципиальный характер даже без учета особых отношений с Россией.
Китай может ввести зеркальные «адские санкции» против США, которые станут для Вашингтона более болезненными, чем для Пекина, поэтому лидеры стран на предстоящей встрече договорятся не идти на крайние меры, рассказал НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединённые Штаты 23 – 25 сентября. О запланированном государственном визите председателя КНР в США сообщили в МИД Китая. Уточняется, что он прилетит по приглашению американского президента Дональда Трампа. Напомним, что Китай пригрозил ответными мерами из-за новых санкций США против России и Ирана. Пекин заявил, что выступает против односторонних и вторичных санкций и «оставляет за собой право принять все необходимые меры». Санакоев уверен, что после переговоров градус накала спадет.
«Этот визит обязательно состоится. На этой неделе в США будет достаточно громко с политической точки зрения, открывается сессия Генассамблеи ООН. Поэтому у Си Цзиньпина есть основания ехать в США не только для разговора с Трампом. Но и здесь тоже полный комплекс вопросов, есть и достаточно сложные вопросы, включая торговые войны. Мы видим, что Трамп готовится к этим переговорам, заручившись поддержкой Конгресса в сфере «адских санкций». Трамп хочет продемонстрировать Китаю, что будут введены эти адские тарифы, если Китай не прекратит торговлю с Россией. Но в целом градус накала после их встречи спадет, так как у Китая есть чем ответить. Трамп понимает, что обострять не нужно, если не все карты на руках», - рассказал он.
По его словам, для Китая вопрос санкций и угроз носит принципиальный характер даже без учета особых отношений с Россией.
«Дело в том, что санкции – это принципиальный вопрос для Китая. Дело даже не в том, что Россия и Китай - стратегические партнеры, и сдавать никто никого не собирается. Китай в целом не может допустить такой стиль разговора, когда кто-то будет указывать, как себя вести по отношению к третьим странам. Это дело принципа, Китай не готов соглашаться на диктат. У Китая есть все ресурсы и возможности, чтобы ответить на санкции зеркально. Это касается и энергетики. В итоге получится, что американцы пострадают больше, чем китайцы», - подытожил собеседник НСН.
Китай не напугают «адские санкции» США, однако вступать в открытую конфронтацию со Штатами при решении этого вопроса он не будет. Об этом НСН рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
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