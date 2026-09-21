Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил низкое качество новых фильмов-сказок

Комментируя большое количество фильмов-сказок, которые производит российский кинематограф в последнее время, он отметил, что снимающие такие фильмы люди зачастую «вообще ничего в детской психологии не понимают».

«И я бы им посоветовал включить старый советский фильм «Морозко», посмотреть, как надо снимать фильмы для детей, да и для взрослых тоже», - указал Пучков.

Он также добавил, что российских детей сейчас «воспитывают Бэтмен, Человек-паук и ещё какая-то сволочь типа «Мстителей».

Ранее Пучков допустил, что российские суды могут запретить все фильмы британского режиссёра Гая Ричи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

