Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил низкое качество новых фильмов-сказок
Снимать сказки необходимо с целью правильного формирования сознания у детей. Об этом сайту aif.ru заявил блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.
Комментируя большое количество фильмов-сказок, которые производит российский кинематограф в последнее время, он отметил, что снимающие такие фильмы люди зачастую «вообще ничего в детской психологии не понимают».
«И я бы им посоветовал включить старый советский фильм «Морозко», посмотреть, как надо снимать фильмы для детей, да и для взрослых тоже», - указал Пучков.
Он также добавил, что российских детей сейчас «воспитывают Бэтмен, Человек-паук и ещё какая-то сволочь типа «Мстителей».
Ранее Пучков допустил, что российские суды могут запретить все фильмы британского режиссёра Гая Ричи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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