В Донецке более 141 тысячи человек остались без электричества
Свыше 141 тысячи абонентов остались без электричества в Донецке из-за отключения трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
«По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Буденновском, Ворошиловском, Калининском, Киевском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском и Пролетарском районах частично обесточены 1 154 трансформаторных подстанции», — написал градоначальник на платформе «Макс».
Кулемзин уточнил, что без электроснабжения остались 141 533 абонента. Специалисты ведут работы по восстановлению подачи электричества.
Ранее в Белоруссии в 659 населенных пунктах было нарушено электроснабжение из-за циклона «Приска».
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