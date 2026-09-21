Экономист Чирков назвал причины спроса на черное кредитование

Черное кредитование в России пока не стало системной угрозой, но его рост — сигнал о серьёзных проблемах в экономике, сказал в пресс-центре НСН Максим Чирков.

Высокие процентные ставки, ужесточение требований банков и сложности с доходным инвестированием вместе создают питательную среду для чёрного кредитования, заявил в пресс-центре НСН доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления, кандидат экономических наук Максим Чирков.

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«Учитывая масштаб российской экономики, проблема черного кредитования не имеет критического размера. Усиление черного кредитования говорит о том, что в российской экономике накопились определенные проблемы. Получить заём сложно: банки ужесточают условия. Но есть и более глубокие проблемы — у нас по‑прежнему высокие ставки. Да, они снижаются, но все равно остаются высокими. Когда ставки превышают инфляцию примерно в 2,5 раза, возникает очень большой соблазн. Спрос рождает предложение. Люди начинают этим заниматься, потому что сложно инвестировать и получить сопоставимую доходность. А черное кредитование дает достаточно большую доходность — именно это и служит стимулом. Нынешняя ситуация с высокими ставками стимулирует развитие этого процесса. Это наносит большой ущерб нашей экономике и финансовой системе», — сказал собеседник НСН.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян сказал НСН, что ограничения Центробанка на выдачу кредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой провоцирует рост теневого сектора кредитования.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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