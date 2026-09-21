Мягкий Си: Что предпримет КНР на угрозы Трампа «адскими санкциями»
Кирилл Котков заявил НСН, что Китай будет стараться найти компромисс, но прежде всего с США, так как с Россией у него и так стабильно хорошие отношения.
Китай не напугают «адские санкции» США, однако вступать в открытую конфронтацию со Штатами при решении этого вопроса он не будет. Об этом НСН рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
Китай пригрозил ответными мерами из-за новых санкций США против России и Ирана, пишет Bloomberg. Речь идет об «адских санкциях», законопроект по которым подписал президент США. Документ, в частности, подразумевает пошлины до 100% на товары из стран-крупнейших покупателей российских нефти и газа, прежде всего Китая и Индии. Пекин заявил, что выступает против односторонних и вторичных санкций и «оставляет за собой право принять все необходимые меры». Котков раскрыл, испугают ли КНР эти санкции.
«Поскольку Китай сосредоточил у себя до одной трети мирового производства и является одной из ведущих экономик мира, имея не только производство и производство средств производства, испугать его чем-то очень сложно. Другое дело, что Китай, конечно, будет поступать так, как он считает нужным. Китай, судя по всему, к конфронтации с США еще не готов. Он старается оттянуть открытую конфронтацию на как можно более дальний срок. Вся китайская внешняя политика идет в этом русле, поэтому она достаточно мягкая. Скорее всего, ответ Китая тоже будет достаточно мягким. Китай будет искать компромиссы, но, прежде всего, с Соединенными Штатами, так как с Россией у КНР сейчас хорошие отношения», — рассказал он.
Напомним, что 23-25 сентября председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Штаты с государственным визитом. Об этом сообщили в МИД Китая.
Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорил НСН, что пока нет гарантий, что Трамп воспользуется новыми санкциями, однако если под удар попадет Китай, то просто так он от них не отмахнется.
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