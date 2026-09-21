Китай не напугают «адские санкции» США, однако вступать в открытую конфронтацию со Штатами при решении этого вопроса он не будет. Об этом НСН рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Китай пригрозил ответными мерами из-за новых санкций США против России и Ирана, пишет Bloomberg. Речь идет об «адских санкциях», законопроект по которым подписал президент США. Документ, в частности, подразумевает пошлины до 100% на товары из стран-крупнейших покупателей российских нефти и газа, прежде всего Китая и Индии. Пекин заявил, что выступает против односторонних и вторичных санкций и «оставляет за собой право принять все необходимые меры». Котков раскрыл, испугают ли КНР эти санкции.