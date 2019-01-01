Ликвидатор утечки на «Комсомольце» не поверил словам норвежцев о радиации
Бывший председатель комитета подводных работ особого назначения, занимавшегося проблемой «Комсомольца», рассказал в эфире НСН, как окончательно обезвредить затонувшую атомную подводную лодку.
В Норвегии выявили источник мощного радиационного загрязнения в районе затопления советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец». Соответствующую информацию обнародовало Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности. В своем Twitter-аккаунте оно разместило фотографию, затонувшей 30 лет назад, субмарины. Сообщается, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека подлодки в сто тысяч раз превышает допустимую норму, однако, в то же время, это не представляет опасности для рыболовства в Норвежском море.
Экс-глава комитета подводных работ особого назначения при правительстве РФ, занимавшегося проблемами, связанными с атомной подлодкой «Комсомолец», вице-адмирал, доктор технических наук, профессор Тенгиз Борисов в эфире НСН рассказал, что до сегодняшнего дня судно не вызывало никаких опасений ни у норвежцев, ни у комитета, который занимался ликвидацией последствий затопления атомной подводной лодки.
«У меня информации нет, что там обнаружена радиация. Но в свое время, когда она 89-ом году погибла, я сразу сказал, что лодка "потечет", в пределах двух-двух с половиной лет будет радиоактивное загрязнение. Ровно через два с половиной года она "потекла". Тогда очень большими сложностями был создан комитет подводных работ особого назначения при правительстве России, который мне поручили возглавить. Я занимался проблемами изучения состояния лодки, разбирался, какие там повреждения и что с ней делать. Очень большая глубина - 1685 метров. Тогда мы уже обнаружили следы двуокиси урана и начал выходить уже плутоний, точнее его соединения оказались в воде. Было принято решение, единственно верное на тот момент, ее законсервировать на грунте. Тогда при помощи глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" подводная лодка была законсервирована. Насколько я знаю, регулярно ее проверяли. По крайней мере до сегодняшнего дня никаких вопросов с наличием радиации не возникало. Никаких проблем ни норвежцы, ни наши не обнаруживали. Ясно, что эта изоляция, которая была сделана, в любом случае временная и в дальнейшем эту проблему все равно когда-то придется решать», - рассказал он.
Борисов отметил, что в случае, если информация о радиационном загрязнении подтвердится, России придется снова заняться ликвидацией утечки. По его словам, в данном случае существует ряд трудностей, которые не позволят просто поднять затонувшее судно со дна.
«Нужна новая консервация, потому что попытки поднять ее приведут, наоборот, к загрязнению моря. Я думаю, что старую снимать незачем, а вот нарастить поверх еще одну оболочку можно. В том случае, если действительно есть утечка радиации. На тот момент это обошлось в несколько десятков миллионов долларов. Потому что за подъем там вообще какие-то астрономические сумы, порядка полутора-двух миллиардов насчитывали. Но мы самостоятельно не могли ее поднять. Предлагала свою помощь Норвегия тогда. Специальный кран для этого надо было привлечь, который способен поднять такую тяжесть. Но потом выяснилось, что в связи с тем, что корпус имеет сильные повреждения, любая попытка подъема закончится тем, что она развалится в процессе, и мы достигнем обратного результата. Поэтому и решили изолировать на месте. При помощи глубоководных аппаратов этих и уникальнейших технологий это было тогда выполнено. Ни у норвежцев никаких претензий не было, ни у кого-либо другого. Да и мы сами регулярно снабжали туда экспедиции на судах Академии наук, которые брали пробы воды, грунта, обследовали все. Если сейчас начались дополнительные протечки какие-то, то в первую очередь надо обследовать. Это несколько недель работы, проведение всех анализов. Это около миллиона или полутора миллионов долларов обойдётся такая работа. А дальше уже в зависимости от результатов можно будет сказать, что с этим делать. Мы в состоянии решить это своими силами», - объяснил вице-адмирал.
Подводная лодка «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в Норвежском море. Из 69 моряков, которые находились на борту, 42 погибли. Катастрофа произошла из-за возгорания в седьмом отсеке.
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