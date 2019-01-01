Ликвидатор утечки на «Комсомольце» не поверил словам норвежцев о радиации

Борисов отметил, что в случае, если информация о радиационном загрязнении подтвердится, России придется снова заняться ликвидацией утечки. По его словам, в данном случае существует ряд трудностей, которые не позволят просто поднять затонувшее судно со дна.

«Нужна новая консервация, потому что попытки поднять ее приведут, наоборот, к загрязнению моря. Я думаю, что старую снимать незачем, а вот нарастить поверх еще одну оболочку можно. В том случае, если действительно есть утечка радиации. На тот момент это обошлось в несколько десятков миллионов долларов. Потому что за подъем там вообще какие-то астрономические сумы, порядка полутора-двух миллиардов насчитывали. Но мы самостоятельно не могли ее поднять. Предлагала свою помощь Норвегия тогда. Специальный кран для этого надо было привлечь, который способен поднять такую тяжесть. Но потом выяснилось, что в связи с тем, что корпус имеет сильные повреждения, любая попытка подъема закончится тем, что она развалится в процессе, и мы достигнем обратного результата. Поэтому и решили изолировать на месте. При помощи глубоководных аппаратов этих и уникальнейших технологий это было тогда выполнено. Ни у норвежцев никаких претензий не было, ни у кого-либо другого. Да и мы сами регулярно снабжали туда экспедиции на судах Академии наук, которые брали пробы воды, грунта, обследовали все. Если сейчас начались дополнительные протечки какие-то, то в первую очередь надо обследовать. Это несколько недель работы, проведение всех анализов. Это около миллиона или полутора миллионов долларов обойдётся такая работа. А дальше уже в зависимости от результатов можно будет сказать, что с этим делать. Мы в состоянии решить это своими силами», - объяснил вице-адмирал.

Подводная лодка «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в Норвежском море. Из 69 моряков, которые находились на борту, 42 погибли. Катастрофа произошла из-за возгорания в седьмом отсеке.

