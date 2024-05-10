Упавший в реку в Петербурге автобус был исправен
10 мая 202417:47
Автобус, который упал в реку в Санкт-Петербурге, был исправен. Об этом со ссылкой на комитет по транспорту Северной столицы сообщает РИА Новости.
В компании «Такси», которой принадлежит данное транспортное средство, отметили, что 7 мая автобус прошёл плановое техобслуживание.
«Перед выходом на линию также был пройден необходимый технический осмотр», - добавили в компании.
Ранее в МЧС заявили, что три человека погибли в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru