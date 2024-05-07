Водитель автобуса проехал на красный и сбил ребенка в Комсомольске-на-Амуре
7 мая 202406:40
В Комсомольске-на-Амуре водитель автобуса проехал на красный и сбил 11-летнего ребенка, который переходи дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Автоавария произошла 6 мая неподалеку от дома №3 по проспекту Ленина. Автобусом управлял 56-летний водитель. Ребенок госпитализирован в городскую больницу.
Ранее грузовик без водителя сбил 29 детей в Киргизии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru