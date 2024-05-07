Водитель автобуса проехал на красный и сбил ребенка в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре водитель автобуса проехал на красный и сбил 11-летнего ребенка, который переходи дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщает прокуратура Хабаровского края.

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Автоавария произошла 6 мая неподалеку от дома №3 по проспекту Ленина. Автобусом управлял 56-летний водитель. Ребенок госпитализирован в городскую больницу.

Ранее грузовик без водителя сбил 29 детей в Киргизии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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