В Турции автобус опрокинулся в овраг
Пассажирский автобус опрокинулся в овраг в Турции, погибли два человека. Об этом сообщила газета T24.
По данным издания, транспортное средство потеряло управление по вине водителя на автостраде Анкара-Нигде.
«В результате аварии 2 человека погибли и 36 человек получили ранения, 6 из них - серьезные», — отмечается в материале.
Как отметил один из пострадавших пассажиров, водитель автобуса уснул за рулем. Правоохранители начали расследование для установления личностей погибших.
Ранее автобус столкнулся с поездом в Лос-Анджелесе, пострадали не менее 55 человек, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru