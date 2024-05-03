В Турции автобус опрокинулся в овраг

Пассажирский автобус опрокинулся в овраг в Турции, погибли два человека. Об этом сообщила газета T24.

По данным издания, транспортное средство потеряло управление по вине водителя на автостраде Анкара-Нигде.

«В результате аварии 2 человека погибли и 36 человек получили ранения, 6 из них - серьезные», — отмечается в материале.

Как отметил один из пострадавших пассажиров, водитель автобуса уснул за рулем. Правоохранители начали расследование для установления личностей погибших.

Ранее автобус столкнулся с поездом в Лос-Анджелесе, пострадали не менее 55 человек, напоминает «Свободная пресса».

