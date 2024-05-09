В Астрахани пять человек погибли из-за отравления неизвестным веществом
Уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» было возбуждено в Астраханской области по факту гибели пяти человек. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в Астрахани. В ночь с 8 на 9 мая в различных частях города были обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.
По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества, а причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.
«В медицинские учреждения с диагнозом «отравление неизвестным веществом» поступило 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии», - добавили в ведомстве.
Ранее в деревне Ургун Искитимского района Новосибирской области в школьной столовой отравились 14 учащихся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru