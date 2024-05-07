Под Воронежем 11 военнослужащих госпитализировали после ДТП

Авария с участием военнослужащих произошла в Россошанском районе Воронежской области, 11 человек были госпитализированы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Россошанской центральной районной больницы.

Водитель автобуса проехал на красный и сбил ребенка в Комсомольске-на-Амуре

«Пострадавшие в ДТП военнослужащие у нас, в больницу доставлено 11 человек», — сообщили агентству.

По данным Telegram-канала Baza, в районе села Архиповка Россошанского района автобус, перевозивший 32 военных, столкнулся с легковым автомобилем. СМИ заявило об одном погибшем и девяти пострадавших.

Официальных комментариев регионального управления МВД об инциденте пока не последовало.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВоеннослужащиеДТПВоронежская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры