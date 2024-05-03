При повторной атаке БПЛА на белгородскую Вознесеновку пострадал мужчина
Село Вознесеновка в Белгородской области повторно подверглось атаке украинского дрона-камикадзе, пострадал один человек. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков.
Как отметил глава региона, беспилотник ударил в автомобиль, припаркованный у коммерческого объекта.
«Есть пострадавший – мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей... доставляется в областную клиническую больницу», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Авто получило сильные повреждения при ударе. Кроме того, находившиеся рядом три машины были посечены осколками, а в здании оказалось выбито окно.
Ранее в Вознесеновке украинский FPV-дрон атаковал служебный автобус коммерческого предприятия, в результате один человек получил баротравму и ушиб правой руки, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru