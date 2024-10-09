«Стрелять на поражение»: В профсоюзе полиции посоветовали отбиваться от грабителей
При проникновении в жилище злоумышленник может вести себя непредсказуемо, а в моменте невозможно оценить риск угрозы жизни, сказал НСН глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин.
Предупредительный выстрел в воздух может считаться самообороной при попытке проникновения в жилище, сообщил в беседе с НСН глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин.
В Госдуму намерены внести доработанный законопроект, который разрешит россиянам самооборону в случае незаконного проникновения в жилище даже без угрозы для жизни, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Пашкин назвал инициативу оправданной.
«Допустим, вы находитесь дома, к вам кто-то лезет. Знаете ли вы, вас убьют или нет, будет ли угроза жизни? Никто не знает, если кто-то совершает проникновение, он явно это делает не просто так. Поэтому самооборона здесь возможна. Если у человека есть оружие, можно преступнику ногу подстрелить или в воздух сначала выстрелить, как делает полиция. Если после этого человек не остановится, уже можно стрелять на поражение, считаю – это нормально. К юристам, которые говорят о спорности инициативы, просто еще никто не вламывался», - заявил он.
По данным МВД РФ, в 2023 году каждая седьмая кража, каждый 27-ой грабеж и почти каждое седьмое разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилье или помещение. В общей сложности в прошлом году было зарегистрировано свыше 20 тысячи квартирных краж, напоминает «Радиоточка НСН».
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