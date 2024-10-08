В Тольятти 13-летнюю девочку подозревают в убийстве сводных сестер

В Тольятти в убийстве двух малолетних девочек двух и пяти лет подозревают их 13-летнюю сводную сестру по отчиму, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Региональное управление Следственного комитета ранее сообщило, что в одной из квартир дома были найдены тела девочек с множественными ножевыми ранениями на шее и туловище.

Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле участник СВО задержан в Москве

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК, квалифицируемое как убийство двух лиц, в том числе малолетнего.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ТольяттиУбийствоПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры