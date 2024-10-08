В Тольятти 13-летнюю девочку подозревают в убийстве сводных сестер

В Тольятти в убийстве двух малолетних девочек двух и пяти лет подозревают их 13-летнюю сводную сестру по отчиму, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Региональное управление Следственного комитета ранее сообщило, что в одной из квартир дома были найдены тела девочек с множественными ножевыми ранениями на шее и туловище.