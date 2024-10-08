В Тольятти 13-летнюю девочку подозревают в убийстве сводных сестер
В Тольятти в убийстве двух малолетних девочек двух и пяти лет подозревают их 13-летнюю сводную сестру по отчиму, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Региональное управление Следственного комитета ранее сообщило, что в одной из квартир дома были найдены тела девочек с множественными ножевыми ранениями на шее и туловище.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК, квалифицируемое как убийство двух лиц, в том числе малолетнего.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru