Подельник и бочки: Внучка экс-мэра Самары призналась в убийстве дедушки и бабушки

«Мы познакомились с Тарховым в 2000 году, когда он баллотировался на пост губернатора Самарской области, я работал у него в предвыборном штабе одним из руководителей. Человек он был к тому моменту достаточно популярный в регионе, последний советский руководитель. Сам по себе Тархов был неплохим человеком, но был не очень обязательным, не держал свое слово, мог забыть свои обещания. На посту мэра он себя проявил негативно, все должности раздал группам, которые финансировали его кампанию. Сам он практически ничем не руководил. Потом он проиграл выборы, его из публичного пространство удалили. Как руководитель он был бестолковый, но люди к нему относились беззлобно, потому что человек он был достаточно добродушный, по головам не лез, криминалом сам не занимался», - поделился он.

По его словам, убийство Тархова «вызвало шок» у жителей Самары.

«Это жестокое убийство у самарцев вызвало шок, люди жалеют Тархова. Преступление говорит о том, что это расчетливое убийство, которое продумывалось», - добавил Матвеев.