Подельник и бочки: Внучка экс-мэра Самары призналась в убийстве дедушки и бабушки
О возможном убийстве пожилых супругов стало известно в начале февраля. Их внучку Екатерину арестовали в рамках уголовного дела, но она не давала никаких показаний.
Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова призналась в убийстве своих дедушки и бабушки Виктора и Натальи Тарховых. При этом тела пожилых людей до сих пор не найдены. Самого экс-политика некоторые коллеги характеризуют, как слабого управленца, и говорят о связи его семьи с криминалом.
ПРИЗНАНИЕ И ПОДЕЛЬНИК
Накануне внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова 29-летняя Екатерина призналась в убийстве своих дедушки и бабушки. Она сообщила, что пошла на совершение этого преступления в корыстных целях. По ее словам, она отравила Виктора Александровича и его супругу Наталью Ивановну, потом заморозила их тела при помощи специального вещества, а позже раскидала части тел по мусорным контейнерам.
В Сети появились кадры, на которых Екатерина вместе с сотрудниками правоохранительных органов находится возле различных мусорных баков и рассказывает о том, как избавлялась от частей тел родственников.
При этом Тархова младшая объявила, что действовала с сообщником, который, по ее словам, уже покинул территорию Самарской области. Версию этого высказывали и многие эксперты, в том числе в эфире различных популярных ток-шоу на телевидении. Известно, что мужчину объявили в розыск, а самой Екатерине назначили амбулаторную психолого – психиатрическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
УБИЙСТВО И СИНИЕ БОЧКИ
Об убийстве супругов Тарховых стало известно 5 февраля 2025 года. Тогда в Сети появились кадры, на которых Екатерина Тархова спускается по лестнице в подъезде дома экс-мэра Самары с большой синей бочкой в руках. Были видео, на которых видно, как она идет по улице среди машин вместе с этой большой емкостью. Екатерину задержали и арестовали на два месяца. Ей предъявили обвинение в двойном убийстве, но до недавнего времени она предпочитала молчать и не давала никаких показаний.
«Обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости», - говорилось в сообщении СК РФ.
Изначально не было до конца понятно, действительно ли пожилые люди были убиты, или же они специально инсценировали свою гибель, чтобы покинуть страну. Но доказательств пересечения ими границы не было. Известно, что Тарховы перестали выходить на связь с друзьями еще в период новогодних праздников 2025 года. Потом знакомым супругов стали приходить сообщения якобы от экс-мэра и его жены с просьбами не тревожить. Позже следствие выяснило, что СМС с телефонов пожилых людей от их лица отправляла сама внучка. В сообщениях она специально заверяла, что с бабушкой и дедушкой все хорошо.
После исчезновения супругов Екатерина начала распродавать имущество обеспеченных родственников. В том числе она, не имея на то законных оснований, пыталась продать один из автомобилей бабушки. В связи с этим в отношении девушки также было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).
Изначально правоохранители не нашли в квартире Тарховых каких-либо следов преступления, так как помещение было обработано химическим раствором щелочи. Следствие предполагало, что Екатерина расчленила супругов, а потом в синих бочках вынесла тела из дома и выкинула на помойку. Долгое время останки экс-мэра Самары и его супруги искали на городской свалке, но они так и не были найдены.
Однако позже специалистам с помощью новейших технологий удалось обнаружить следы крови и части кровеносных сосудов пожилых людей в их квартире, что, по их данным, может свидетельствовать о механическом воздействии на тела стариков, а также о том, что преступление было совершено именно в квартире Тарховых. Также сообщалось, что кровь экс-мэра Самары и его супруги была обнаружена на обуви обвиняемой. Согласно материалам дела, часть мебели из помещения все же исчезла, в связи с чем правоохранители предположили, что на ней могли остаться следы преступления, поэтому Екатерина избавилась от нее.
В качестве потерпевшей по делу о его убийстве Тарховых была признана дочь экс-мэра Самары Людмила. В связи с этим она может подать иск о возмещении материального ущерба к Екатерине Тарховой. Сама Людмила Тархова сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. В 2022 году ее признали виновной в вымогательстве 200 млн рублей, за что она получила семь лет колонии общего режима.
ЛИЧНОСТИ УБИТЫХ
Виктор Александрович Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 годы. Он также являлся крупным бизнесменом в области и занимался в том числе нефтяным бизнесом и авиастроительством. При этом не все жители Самары положительно характеризовали тот период, когда Тархов находился у власти. К тому же, некоторые журналисты из Самарской области и приближенные к экс-мэру говорили о том, что его семья была связана с криминальным миром. Например, его дочь Людмила была замужем за местным криминальным авторитетом по кличке «Лорд», от которого у нее и родилась дочь Екатерина, писали СМИ.
Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев в интервью НСН рассказал, каким был Виктор Тархов.
«Мы познакомились с Тарховым в 2000 году, когда он баллотировался на пост губернатора Самарской области, я работал у него в предвыборном штабе одним из руководителей. Человек он был к тому моменту достаточно популярный в регионе, последний советский руководитель. Сам по себе Тархов был неплохим человеком, но был не очень обязательным, не держал свое слово, мог забыть свои обещания. На посту мэра он себя проявил негативно, все должности раздал группам, которые финансировали его кампанию. Сам он практически ничем не руководил. Потом он проиграл выборы, его из публичного пространство удалили. Как руководитель он был бестолковый, но люди к нему относились беззлобно, потому что человек он был достаточно добродушный, по головам не лез, криминалом сам не занимался», - поделился он.
По его словам, убийство Тархова «вызвало шок» у жителей Самары.
«Это жестокое убийство у самарцев вызвало шок, люди жалеют Тархова. Преступление говорит о том, что это расчетливое убийство, которое продумывалось», - добавил Матвеев.
При этом о Наталье Ивановне Тарховой известно немного. Ее знакомые рассказывали СМИ, что она была властной женщиной, но не любила публичную жизнь. Есть информация, что она с 2005 по 2019 годы являлась учредителем нескольких организаций, в том числе ООО «Джоуль» и «Самара ВВВ-Авиа», писало издание «Комсомольская правда». Сообщалось, что отец супруги экс-мэра был обеспеченным человеком. В СМИ даже высказывали предположения, что именно он якобы помог Виктору Тархову двигаться по карьерной лестнице.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела по факту исчезновения экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Барнаулом после катания на «ватрушке» утонул ребенок
- Захарова назвала визит Зеленского в США дипломатическим провалом киевского режима
- На Кубани для сбора мазута со дна моря начали использовать пожарные мотопомпы
- ВСУ в Курской области потеряли более 220 военнослужащих за сутки
- Кинокомикс «Мадам Паутина» получил «Золотую малину» за худший фильм года
- Трое жителей Херсонской области погибли из-за обстрелов ВСУ
- Фильм «Эмилия Перес» получил семь статуэток «Сезар»
- РКН: Видеохостинг YouTube по-прежнему недоступен в России
- МО РФ: Украина трижды пыталась атаковать компрессорную станцию на Кубани
- СМИ: Вэнс вступил в перепалку из-за провокационного поведения Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru