Суд допросил сестер Хачатурян на процессе против их отца

В Москве Бутырский суд допросил сестер Хачатурян по делу в отношении их отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

СМИ: Против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна возбудили уголовное дело

Он не стал сообщать подробностей, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме.

Ранее Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца. Следственный комитет РФ официально подтвердил возбуждение уголовного дела против отца сестер Хачатурян Михаила, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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