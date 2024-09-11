Суд допросил сестер Хачатурян на процессе против их отца
11 сентября 202405:33
В Москве Бутырский суд допросил сестер Хачатурян по делу в отношении их отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.
Он не стал сообщать подробностей, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме.
Ранее Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца. Следственный комитет РФ официально подтвердил возбуждение уголовного дела против отца сестер Хачатурян Михаила, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru