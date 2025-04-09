В Подмосковье подросток пытался инсценировать нападение после убийства
Следователи Московской области сообщили, что подозреваемый в убийстве 10-летнего мальчика в Дмитровском округе попытался представить произошедшее как нападение на себя. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.
По данным следствия, конфликт между подростками произошёл днём на почве личной неприязни. В ходе ссоры 14-летний школьник нанес младшему ребенку ножевое ранение, от которого тот скончался на месте. После этого подозреваемый скрылся, а затем предпринял попытку инсценировать собственное ранение, чтобы выдать случившееся за нападение на него самого.
В Следственном комитете уточнили, что подростку была своевременно оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет. В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и сбору доказательств, передает «Радиоточка НСН».
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