Дроны ВСУ атаковали объект в Удмуртии

Украинские беспилотники атаковали территорию Удмуртии. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

В Великих Луках из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

«Один из объектов... подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима», - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно оперативным данным, зафиксированы повреждения, есть пострадавшие. Других деталей не приводится.

Ранее в Брянской области три частных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УдмуртияБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры