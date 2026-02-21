Дроны ВСУ атаковали объект в Удмуртии
21 февраля 202601:41
Украинские беспилотники атаковали территорию Удмуртии. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.
«Один из объектов... подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима», - написал он в своем Telegram-канале.
Согласно оперативным данным, зафиксированы повреждения, есть пострадавшие. Других деталей не приводится.
Ранее в Брянской области три частных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА.
