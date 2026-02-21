Над регионами России сбили 77 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 70 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указало ведомство.

Военные сбили 24 дрона в Краснодарском крае, 13 - в Крыму, по девять - в Курской и Ростовской областях, восемь - в Белгородской. Еще пять БПЛА ликвидировали над Самарской областью, четыре - над водами Азовского моря, три - над Саратовской областью, по одному - над Волгоградской и Воронежской областями.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ВСУ атаковали две промышленные площадки в регионе. Обошлось без пострадавших.

