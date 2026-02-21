Над регионами России сбили 77 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 70 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указало ведомство.
Военные сбили 24 дрона в Краснодарском крае, 13 - в Крыму, по девять - в Курской и Ростовской областях, восемь - в Белгородской. Еще пять БПЛА ликвидировали над Самарской областью, четыре - над водами Азовского моря, три - над Саратовской областью, по одному - над Волгоградской и Воронежской областями.
Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ВСУ атаковали две промышленные площадки в регионе. Обошлось без пострадавших.
Горячие новости
- ФСБ: Использование Telegram создает угрозу жизни российских военных
- Умер актер из сериала «Глухарь» Денис Кравцов
- Франция нарастила закупки титана в России до максимальных 129,9 млн евро
- «От нефти до революции»: Чем грозит России сделка Ирана с США
- Над регионами России сбили 77 украинских БПЛА
- LG хочет зарегистрировать два товарных знака в РФ
- При атаке ВСУ в Удмуртии пострадали 11 человек
- Белый дом: США прекратили действие некоторых пошлин
- В Самарской области ВСУ атаковали две промплощадки
- СМИ: На военной базе в Иордании обнаружили десятки самолетов США