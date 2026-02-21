Франция нарастила закупки титана в России до максимальных 129,9 млн евро
Франция по итогам прошлого года нарастила импорт титана из России до исторического максимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
В 2025 году французские импортеры ввезли титана из РФ на 129,9 млн евро - на 19,6% больше в годовом выражении. Годом ранее Франция закупила металла на 108,6 млн.
Сумма импорта стала наибольшей с 1992 года, более ранних данных нет.
Кроме того, в 2025 году еще четыре страны Евросоюза рекордно нарастили импорт титана из России. Эстония увеличила закупки металла до 4,9 млн евро - максимума с 2017 года, Польша - до максимальных с 2023-го 130,7 тысячи евро. При этом Австрия и Румыния увеличили импорт до наибольших значений с 2022 года - 3,3 млн и 1,2 млн евро соответственно.
Ранее стало известно, что поставки медицинских приборов из России в США достигли максимума с марта 2022-го. По итогам 11 месяцев прошлого года общая сумма импорта составила 809,5 тысячи долларов.
Горячие новости
- ФСБ: Использование Telegram создает угрозу жизни российских военных
- Умер актер из сериала «Глухарь» Денис Кравцов
- Франция нарастила закупки титана в России до максимальных 129,9 млн евро
- «От нефти до революции»: Чем грозит России сделка Ирана с США
- Над регионами России сбили 77 украинских БПЛА
- LG хочет зарегистрировать два товарных знака в РФ
- При атаке ВСУ в Удмуртии пострадали 11 человек
- Белый дом: США прекратили действие некоторых пошлин
- В Самарской области ВСУ атаковали две промплощадки
- СМИ: На военной базе в Иордании обнаружили десятки самолетов США