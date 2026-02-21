Франция нарастила закупки титана в России до максимальных 129,9 млн евро

Франция по итогам прошлого года нарастила импорт титана из России до исторического максимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В 2025 году французские импортеры ввезли титана из РФ на 129,9 млн евро - на 19,6% больше в годовом выражении. Годом ранее Франция закупила металла на 108,6 млн.

Сумма импорта стала наибольшей с 1992 года, более ранних данных нет.

Кроме того, в 2025 году еще четыре страны Евросоюза рекордно нарастили импорт титана из России. Эстония увеличила закупки металла до 4,9 млн евро - максимума с 2017 года, Польша - до максимальных с 2023-го 130,7 тысячи евро. При этом Австрия и Румыния увеличили импорт до наибольших значений с 2022 года - 3,3 млн и 1,2 млн евро соответственно.

Ранее стало известно, что поставки медицинских приборов из России в США достигли максимума с марта 2022-го. По итогам 11 месяцев прошлого года общая сумма импорта составила 809,5 тысячи долларов.

