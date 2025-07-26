В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ погибли два человека

ПОГИБШИЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля в Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ погибли два мирных жителя. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что украинский дрон попал в автомобиль в Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста. В связи с этим авто загорелось.

«Погибли два человека. Их личность сейчас устанавливается, на месте работают специалисты», - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

К тому же, по словам чиновника, ночью субботы в Ростовской области атаку БПЛА отразили в Каменске-Шахтинском, Красносулинском, Тарасовском, Миллеровском и Шолоховском районах.