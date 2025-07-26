В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ погибли два человека
Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, над территорией страны сбили более 50 украинских беспилотников.
ВСУ вновь атаковали российские регионы беспилотниками. Основной удар пришелся на юг страны, как и днем ранее. К сожалению, в этот раз без жертв не обошлось.
ПОГИБШИЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26 июля в Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ погибли два мирных жителя. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что украинский дрон попал в автомобиль в Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста. В связи с этим авто загорелось.
«Погибли два человека. Их личность сейчас устанавливается, на месте работают специалисты», - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
К тому же, по словам чиновника, ночью субботы в Ростовской области атаку БПЛА отразили в Каменске-Шахтинском, Красносулинском, Тарасовском, Миллеровском и Шолоховском районах.
Слюсарь уточнил, что в хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения беспилотника ВСУ было нарушено энергоснабжение частных домов на Терновой улице. В одном из жилых зданий повредились кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, также повреждения получили хозяйственные постройки, рассказал политик.
Всего в течение прошедшей ночи, по данным Министерства обороны России, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над территорией страны. Из них 24 — над Брянской областью, 12 — над Ростовской, шесть — над Крымом, четыре — над Азовским морем, три — над Черным морем, по два — над Орловским и Тульским регионами, один — над Белгородским.
МАССОВАЯ АТАКА НА ЮГ
Между тем, минувшей ночью основная атака БПЛА ВСУ пришлась на южные регионы России. Например, в Ставрополе в результате падения дрона произошел пожар на территории промышленных объектов. При этом отмечается, что в результате ЧП жилые дома и системы жизнеобеспечения города не были повреждены.
«Был небольшой пожар, он ликвидирован. Работают экстренные службы, идет устранение последствий. Пострадавших и погибших нет», - написал губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Согласно имеющейся информации, ВСУ с помощью беспилотников пытались нарушить энергоснабжение Ставрополя, но российские силы ПВО отразили атаку. В настоящий момент подача коммунальных ресурсов в городе осуществляется в штатном режиме, пишут «Известия».
При этом днем ранее ВСУ также совершили массированную атаку на юг России. Тогда не обошлось без пострадавших. Так, 25 июля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльском районе региона при атаке дрона ВСУ загорелась автозаправочная станция (АЗС), в результате чего травмы получили несколько мирных жителей.
«Пострадали три человека. У 37-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма. 51-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У 49-летнего мужчины ранение головы, груди, рук и ног», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что всех пострадавших доставили в медучреждения, передают «Известия».
Согласно информации Минобороны РФ, всего ночью 25 июля силы ПВО сбили 105 украинских дронов над территорией страны. Так, 26 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью, 25 — над Брянской, 23 — над Ростовской, девять — над Азовским морем, восемь — над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским, по три — над Курским и Тамбовским регионами, два — над Воронежским и один — над Орловским.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 25 июля при атаке БПЛА ВСУ по автомобилю в селе Грузское пострадал один человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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