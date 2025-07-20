В Зеленограде из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись авто и повредились окна квартир
Согласно информации Минобороны РФ, минувшей ночью над столичным регионом было сбито около 20 украинских беспилотников.
ВСУ несколько дней подряд пытаются атаковать Московский регион беспилотниками. Удары в основном приходятся на Зеленоград. Местные жители в Сети сообщают о звуках взрывов и повреждениях автомобилей и окон в зданиях. К счастью, обошлось без пострадавших.
СГОРЕВШИЕ АВТО И ВЫБИТЫЕ ОКНА
Мэр Москвы Сергей Собянин ночью с 19 на 20 июля более десяти раз сообщал о сбитых над столичным регионом украинских беспилотниках. В своем Telegram-канале он писал, что обломки дронов ВСУ упали в Зеленограде.
«Сегодня ночью силы ПВО Минобороны отразили очередную массовую атаку беспилотников на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - сказал столичный мэр.
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения украинского дрона в Зеленограде. По данным Telegram-канала «Shot», беспилотник был уничтожен над крышей одного из жилых домов. На видео слышен взрыв, и видно возгорание падающего объекта.
Местные жители в Сети писали, что взрывы в небе были слышны в 15-м, 20-м, 7-м и 8-м микрорайонах. Москвичи также публикуют фото разбитых окон в квартирах после отражения атаки БПЛА, передает Telegram-канал «Baza».
По информации префекта Зеленоградского административного округа Москвы Анатолия Смирнова, обломки выбили стекла в корпусе 1507. Также сообщается, что во дворе 20-го микрорайона начался пожар и загорелся автомобиль. При этом СМИ писали о минимум двух сгоревших машинах и даже о взорвавшемся авто.
Позже возгорание удалось локализовать. Местные власти сообщили, что на месте ЧП работают представители спецслужб. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.
Министерство обороны России объявило, что минувшей ночью над территорией Московского региона были сбиты 19 БПЛА ВСУ, в том числе 16 дронов, летевших на Москву. При этом Собянин писал, что общее число беспилотников в период с 18:00 19 июля составило 21.
ПРЕДЫДУЩИЕ АТАКИ
ВСУ уже несколько дней подряд атакуют столичный регион. Вечером субботы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на Москву. Жители Зеленограда и Истры говорили о звуках взрывов в небе. По их словам, было слышно около 10 хлопков.
В Сети также появились кадры падения обломков дронов в районе деревни Ватутинки вечером 19 июля. По словам очевидцев, пролетавший БПЛА упал за домами на опушке и загорелся. Разрушений и жертв не было, писал Telegram-канал «Baza».
В связи с атакой в столичных аэропортах «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» и «Жуковский» были введены ограничения на вылет и прилет самолетов. Позже они были сняты.
Всего, по данным Министерства обороны России, в течение минувшей ночи с 23:30 часов по Москве 19 июля до 7:00 утра 20 июля дежурными средствами ПВО были перехвачены и ликвидированы 93 БПЛА ВСУ над территорией страны.
Из них 38 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 11 — над Калужской, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской, три — над акваторией Черного моря, два — над Курским регионом и по одному — над Белгородским и Рязанским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алиев: Азербайджан подготовит международный иск против РФ из-за крушения самолета в Актау
- СМИ: Зеленский мог пойти на сговор с США перед переговорами с РФ
- Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года
- В Зеленограде из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись авто и повредились окна квартир
- Три человека арестованы за растрату при строительстве фортификаций под Белгородом
- СБУ объявила в розыск российского певца Баскова
- На Алтае вертолёт Robinson рухнул в Телецкое озеро
- Трамп заявил, что уничтожит новые ядерные объекты Ирана
- СМИ: Зеленский проводит перестановки в угоду Трампу
- Пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru