В Зеленограде из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись авто и повредились окна квартир

Согласно информации Минобороны РФ, минувшей ночью над столичным регионом было сбито около 20 украинских беспилотников. 

ВСУ несколько дней подряд пытаются атаковать Московский регион беспилотниками. Удары в основном приходятся на Зеленоград. Местные жители в Сети сообщают о звуках взрывов и повреждениях автомобилей и окон в зданиях. К счастью, обошлось без пострадавших.

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СГОРЕВШИЕ АВТО И ВЫБИТЫЕ ОКНА

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью с 19 на 20 июля более десяти раз сообщал о сбитых над столичным регионом украинских беспилотниках. В своем Telegram-канале он писал, что обломки дронов ВСУ упали в Зеленограде.

«Сегодня ночью силы ПВО Минобороны отразили очередную массовую атаку беспилотников на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - сказал столичный мэр.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения украинского дрона в Зеленограде. По данным Telegram-канала «Shot», беспилотник был уничтожен над крышей одного из жилых домов. На видео слышен взрыв, и видно возгорание падающего объекта.

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Местные жители в Сети писали, что взрывы в небе были слышны в 15-м, 20-м, 7-м и 8-м микрорайонах. Москвичи также публикуют фото разбитых окон в квартирах после отражения атаки БПЛА, передает Telegram-канал «Baza».

По информации префекта Зеленоградского административного округа Москвы Анатолия Смирнова, обломки выбили стекла в корпусе 1507. Также сообщается, что во дворе 20-го микрорайона начался пожар и загорелся автомобиль. При этом СМИ писали о минимум двух сгоревших машинах и даже о взорвавшемся авто.

Позже возгорание удалось локализовать. Местные власти сообщили, что на месте ЧП работают представители спецслужб. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

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Министерство обороны России объявило, что минувшей ночью над территорией Московского региона были сбиты 19 БПЛА ВСУ, в том числе 16 дронов, летевших на Москву. При этом Собянин писал, что общее число беспилотников в период с 18:00 19 июля составило 21.

ПРЕДЫДУЩИЕ АТАКИ

ВСУ уже несколько дней подряд атакуют столичный регион. Вечером субботы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на Москву. Жители Зеленограда и Истры говорили о звуках взрывов в небе. По их словам, было слышно около 10 хлопков.

В Сети также появились кадры падения обломков дронов в районе деревни Ватутинки вечером 19 июля. По словам очевидцев, пролетавший БПЛА упал за домами на опушке и загорелся. Разрушений и жертв не было, писал Telegram-канал «Baza».

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В связи с атакой в столичных аэропортах «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» и «Жуковский» были введены ограничения на вылет и прилет самолетов. Позже они были сняты.

Всего, по данным Министерства обороны России, в течение минувшей ночи с 23:30 часов по Москве 19 июля до 7:00 утра 20 июля дежурными средствами ПВО были перехвачены и ликвидированы 93 БПЛА ВСУ над территорией страны.

Из них 38 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 11 — над Калужской, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской, три — над акваторией Черного моря, два — над Курским регионом и по одному — над Белгородским и Рязанским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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