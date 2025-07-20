В Зеленограде из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись авто и повредились окна квартир

СГОРЕВШИЕ АВТО И ВЫБИТЫЕ ОКНА

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью с 19 на 20 июля более десяти раз сообщал о сбитых над столичным регионом украинских беспилотниках. В своем Telegram-канале он писал, что обломки дронов ВСУ упали в Зеленограде.

«Сегодня ночью силы ПВО Минобороны отразили очередную массовую атаку беспилотников на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - сказал столичный мэр.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения украинского дрона в Зеленограде. По данным Telegram-канала «Shot», беспилотник был уничтожен над крышей одного из жилых домов. На видео слышен взрыв, и видно возгорание падающего объекта.