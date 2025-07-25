Число жертв взрыва газа в Саратове выросло до шести человек

В ведомстве указали, что спасатели достали из-под завалов мужчину, который более шести часов был зажат бетонными плитами. Несмотря на все усилия врачей он скончался.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Также в сообщении говорится, что в числе пострадавших девять человек. Им назначено амбулаторное лечение.

Ранее в МЧС РФ заявили, что в 10-этажном доме на улице Блинова в Саратове произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к разрушению углового подъезда, сообщает RT.

