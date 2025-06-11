Депутат и правозащитник не поддержали снижение уголовной ответственности до 14 лет
Снижение возраста уголовной ответственности — это очень серьезный вопрос, а многие несовершеннолетние даже не осознают, что делают, рассказали НСН Юрий Синельщиков и Иван Мельников.
Понижать уголовную ответственность до 14 лет без серьезного анализа данных нельзя, заявил депутат Госдумы Юрий Синельщиков в разговоре с НСН.
В России могут снизить возраст уголовной ответственности по ряду правонарушений с 16 до 14 лет, сообщила замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева в ходе выступления в Госдуме, ее слова приводит ТАСС. Сейчас подростки попадают в тюрьму по тяжким и особо тяжким статьям (убийство, изнасилование, причинение вреда здоровью и т.д.). Парламентарий отметил, что не стоит расширять этот список без проведения серьезных исследований.
«Нужен основательный анализ, основанный на больших цифрах, статистике преступлений, которые совершают лица от 14 до 16 лет, чтобы решить, расширять ли ответственность на что-либо еще. Данных по этой теме пока еще нет, возможно, что какая-то информация есть у МВД. Здесь также необходимо учитывать мнения не только криминалистов, но и психиатров, специалистов по юношеской психологии, которые могут определить: осознает человек последствия своих действий или нет? Например, все понимают, что убийство наказуемо уже и в таком возрасте, но для некоторых могут казаться безобидными какие-то виды мошенничества. Нельзя просто взять и принять законопроект, потому что кто-то так захотел», — подчеркнул он.
Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в эфире НСН раскритиковал предложение замминистра юстиции, так как он считает, что многие подростки нарушают закон несознательно.
«Огромное количество несовершеннолетних сейчас попадает в тюрьму. Раньше в СИЗО их было меньше в три, а то и в четыре раза. Если снизить порог ответственности, то их число увеличится еще сильнее. Эта мера не поможет сократить преступность, нужно больше внимания уделять профилактике: работать с детьми, заниматься ими. Украинские колл-центры сейчас активно вовлекают в свою мошенническую деятельность детей, которые даже не понимают, что они делают что-то плохое, они считают, что помогают нашим спецслужбам, а потом оказываются в тюрьмах, потому что их обманули. Практически все, кого обвиняют в преступлениях в 14 лет, не осознают, что они совершили», — заключил он.
Правозащитник добавил, что нужно не ужесточать наказания, а возвращать оступившихся подростков в общество.
«Сейчас число детей, которые совершают рецидивы, у нас не менее 70%, а то и под 80%. Все потому, что не отлажена система ресоциализации заключенных. Есть хорошие предложения Министерства юстиции, но на практике они не работают. Для этого должны быть независимые работники ФСИН, правозащитники — сейчас очень мало людей и организаций, которые хотели бы помогать заключенным. Процесс обучения внутри колонии, поиск работы после освобождения — все эти вещи до сих пор не функционируют должным образом. Люди выходят на свободу озлобленными, их права не соблюдают, им некуда обратиться, и поэтому они становятся рецидивистами с ранних лет», — резюмировал он.
Ранее глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в разговоре с НСН объяснил рост детской преступности.
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