Понижать уголовную ответственность до 14 лет без серьезного анализа данных нельзя, заявил депутат Госдумы Юрий Синельщиков в разговоре с НСН.

В России могут снизить возраст уголовной ответственности по ряду правонарушений с 16 до 14 лет, сообщила замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева в ходе выступления в Госдуме, ее слова приводит ТАСС. Сейчас подростки попадают в тюрьму по тяжким и особо тяжким статьям (убийство, изнасилование, причинение вреда здоровью и т.д.). Парламентарий отметил, что не стоит расширять этот список без проведения серьезных исследований.