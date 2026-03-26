Странные друзья и подарки: Как понять, что ребенок общается с мошенниками
Михаил Пашкин заявил НСН, что родители должны контролировать цифровую жизнь ребенка, а Варвара Кокурина напомнила о важности разговаривать и быть более внимательными к настроению своих детей.
Сегодня мошенники могут часто вербовать детей под видом интернет-друзей, обещать им встречи и отправлять подарки, поэтому родители должны контролировать переписки ребенка и обращать внимание на появление у него каких-то новых вещей. Об этом НСН рассказал профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
В 2025 году в России было совершено более 7000 мошеннических инцидентов с участием детей, пишут «Ведомости». Отмечается, что, как правило, детей привлекали для последующего хищения денег с банковских счетов родителей. Общий ущерб от таких преступлений он оценивает более чем в 1 млрд рублей. Пашкин раскрыл, как не допустить вовлечения ребенка в преступную деятельность.
«Все телефоны должны быть на пароле, дети не должны их знать. Все карты нужно держать в таком месте, чтобы они не могли их достать. Когда ребенок понимает, что у него могут появиться деньги, он может уговориться на любое преступление. Дети же общаются в соцсетях, ну, и под видом дружбы им может написать какая-то девочка, а на самом деле это будет преступник. Он может обещать встречи, подарки, но взамен просить ребенка что-то сделать или принести деньги. Родители должны учить, что нельзя общаться с незнакомыми людьми в Сети, и контролировать переписки. Они же состоят в разных чатах, группах. Если у ребенка появилась какая-то дорогая вещь, то тут надо сразу выяснять, где он ее взял. Обращать на это внимание. Надо объяснять, что нельзя ничего ни у кого брать и получать какие-то подарки», - рассказал он.
В свою очередь детский психолог Варвара Кокурина заявила НСН, что есть и другие психологические признаки, по которым можно понять, что с ребенком что-то не так или он вовлечен в преступную схему.
«Ребенок становится более замкнутым, более скрытным. Не факт, что обязательно это связано с мошенничеством, но он точно что-то скрывает. Это может быть любое поведение, которое необычно для вашего ребенка. Условно, ваш ребенок никогда не закрывался в комнате, а теперь начал. Это повод обратить внимание и поговорить с ним. Обязательно интересуйтесь жизнью ребенка, а не только его оценками. Ну, и по-хорошему, надо следить за тем, что происходит на его банковских карточках. Потому что сейчас дети продают свои карты и потом могут уехать на некоторый срок, потому что с этими проданными картами происходит мошенничество. Если, например, у вашего ребенка внезапно появляются вещи, которых вы не покупали, это повод задуматься. Если ребенок приводит домой друзей, а вы знаете, что у вас есть ценные вещи, узнайте про этих друзей, кто они, можно ли им доверять. Код от сейфа в принципе ребенок знать не должен», - подытожила она.
Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил НСН, что для того, чтобы снизить уровень подростковой преступности, информирование о киберпреступлениях должно быть повсеместно – от квитанций ЖКХ, общественного транспорта и рекламных щитов, до уроков в школах и смс-информирования.
