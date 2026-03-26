Сегодня мошенники могут часто вербовать детей под видом интернет-друзей, обещать им встречи и отправлять подарки, поэтому родители должны контролировать переписки ребенка и обращать внимание на появление у него каких-то новых вещей. Об этом НСН рассказал профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

В 2025 году в России было совершено более 7000 мошеннических инцидентов с участием детей, пишут «Ведомости». Отмечается, что, как правило, детей привлекали для последующего хищения денег с банковских счетов родителей. Общий ущерб от таких преступлений он оценивает более чем в 1 млрд рублей. Пашкин раскрыл, как не допустить вовлечения ребенка в преступную деятельность.

«Все телефоны должны быть на пароле, дети не должны их знать. Все карты нужно держать в таком месте, чтобы они не могли их достать. Когда ребенок понимает, что у него могут появиться деньги, он может уговориться на любое преступление. Дети же общаются в соцсетях, ну, и под видом дружбы им может написать какая-то девочка, а на самом деле это будет преступник. Он может обещать встречи, подарки, но взамен просить ребенка что-то сделать или принести деньги. Родители должны учить, что нельзя общаться с незнакомыми людьми в Сети, и контролировать переписки. Они же состоят в разных чатах, группах. Если у ребенка появилась какая-то дорогая вещь, то тут надо сразу выяснять, где он ее взял. Обращать на это внимание. Надо объяснять, что нельзя ничего ни у кого брать и получать какие-то подарки», - рассказал он.