В МВД посоветовали не разговаривать с незнакомцами по телефону в целях безопасности
Гражданам лучше не разговаривать с незнакомцами по телефону, чтобы защитить себя от мошенников. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Владимир Васенин в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что если неизвестный в телефонном звонке сообщает какую-то волнующую информацию, следует положить трубку. По словам Васенина, не разговаривать - «это рецепт безопасности».
«Не надо никаких фраз говорить в ответ телефонным мошенникам и не надо их ни о чем спрашивать», - отметил эксперт.
Васенин подчеркнул, что мошенники пытаются заставить жертву волноваться и на этом фоне выполнять дальнейшие действия.
Ранее в МВД предупредили, что аферисты пишут россиянам в секретных чатах в Telegram, маскируясь под службу поддержки мессенджера.
