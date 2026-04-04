В МВД посоветовали не разговаривать с незнакомцами по телефону в целях безопасности

Гражданам лучше не разговаривать с незнакомцами по телефону, чтобы защитить себя от мошенников. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Владимир Васенин в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что если неизвестный в телефонном звонке сообщает какую-то волнующую информацию, следует положить трубку. По словам Васенина, не разговаривать - «это рецепт безопасности».

«Не надо никаких фраз говорить в ответ телефонным мошенникам и не надо их ни о чем спрашивать», - отметил эксперт.

Васенин подчеркнул, что мошенники пытаются заставить жертву волноваться и на этом фоне выполнять дальнейшие действия.

Ранее в МВД предупредили, что аферисты пишут россиянам в секретных чатах в Telegram, маскируясь под службу поддержки мессенджера.

