Пасынок Стаса Намина получил 18 лет колонии за двойное убийство
Пасынок Стаса Намина Роман Ткаченко был признан виновным в убийстве бабушки и сводного брата в октябре 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Защита мужчины настаивала, что у него имеются проблемы с ментальным здоровьем. Однако психологическая экспертиза подтверждений этому не нашла.
Обвинение запрашивало для Ткаченко 20 лет колонии строгого режима. Московский областной суд назначил наказание на два года меньше - 18 лет лишения свободы.
Ранее Ткаченко заявил в суде, что во время совершения преступлений присутствовала вторая личность по имени Зера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Иммунолог заявил, что предрасположенность к аллергии передается по наследству
- Песков заявил, что России нужно не перемирие, а мир на Украине
- Вирусолог сообщила о росте заболеваемости новым субтипом COVID-19
- «Хотят дистанцироваться»: Почему Гагариной не дают выступать в Казахстане
- Пасынок Стаса Намина получил 18 лет колонии за двойное убийство
- Вирусолог раскрыла, как отличить аллергию от простуды
- Лавров заявил о тяжелейшем кризисе в отношениях России с Западом
- Путин и ас-Сиси обсудили Ближний Восток и двусторонние отношения
- Человек пострадал при атаке ВСУ на здание правительства Белгородской области
- Умер олимпийский чемпион по гандболу, экс-тренер сборной РФ Эдуард Кокшаров