Пасынок Стаса Намина получил 18 лет колонии за двойное убийство

Пасынок Стаса Намина Роман Ткаченко был признан виновным в убийстве бабушки и сводного брата в октябре 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита мужчины настаивала, что у него имеются проблемы с ментальным здоровьем. Однако психологическая экспертиза подтверждений этому не нашла.

Обвинение запрашивало для Ткаченко 20 лет колонии строгого режима. Московский областной суд назначил наказание на два года меньше - 18 лет лишения свободы.

Ранее Ткаченко заявил в суде, что во время совершения преступлений присутствовала вторая личность по имени Зера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
