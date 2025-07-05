В Нальчике при нападении злоумышленников пострадал сотрудник ГАИ

НАПАДЕНИЕ В НАЛЬЧИКЕ

4 июля примерно в 18:00 часов по московскому времени в Кабардино-Балкарии в Нальчике на углу проспекта Ленина и улицы Ногмова двое мужчин с ножом напали на отряд городской дорожно-патрульной службы. В результате происшествия пострадал сотрудник ДПС. Он получил множественные ножевые ранения. По сообщениям главы республики Казбека Кокова, один из нападавших был ликвидирован ответным огнем.

Согласно информации СМИ, нападение на сотрудников ДПС произошло во время обычной проверки документов. Судя по видео в Сети, злоумышленник подошел к правоохранителю, когда тот общался с другими людьми, и нанес ему множество ударов ножом, передают «Известия».