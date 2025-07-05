В Нальчике при нападении злоумышленников пострадал сотрудник ГАИ
По данным СМИ, нападение на отряд ДПС началось во время проверки документов.
Накануне вечером в столице Кабардино-Балкарии произошло нападение на сотрудника ДПС. Одного злоумышленника ликвидировали на месте, второго позже задержали. Это уже не первое нападение на сотрудников ДПС на Северном Кавказе в России.
НАПАДЕНИЕ В НАЛЬЧИКЕ
4 июля примерно в 18:00 часов по московскому времени в Кабардино-Балкарии в Нальчике на углу проспекта Ленина и улицы Ногмова двое мужчин с ножом напали на отряд городской дорожно-патрульной службы. В результате происшествия пострадал сотрудник ДПС. Он получил множественные ножевые ранения. По сообщениям главы республики Казбека Кокова, один из нападавших был ликвидирован ответным огнем.
Согласно информации СМИ, нападение на сотрудников ДПС произошло во время обычной проверки документов. Судя по видео в Сети, злоумышленник подошел к правоохранителю, когда тот общался с другими людьми, и нанес ему множество ударов ножом, передают «Известия».
Теlegram-канал «Mash» со ссылкой на очевидцев писал, что сотрудники ГАИ на улице Ленина остановили автомобиль, из которого внезапно вышел мужчина и набросился на них с ножом, он ранил инспектора. В тот момент мимо проезжал патруль ППС, полицейские открыли огонь.
Известно, что пострадавшего сотрудника ДПС госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение. Место, где произошло ЧП оцепили, автомобильное движение там ограничили.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
НАПАДАВШИЕ
После нападения в Нальчике ввели план «Перехват», так как один злоумышленник сбежал с места преступления. Позже его удалось задержать.
По данным Теlegram-канала «Shot», силовики установили личности нападавших. Известно, что ими оказались сторонники ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Один из них является жителем Нальчика, а второй приехал в город из соседнего села. Силовики уже провели обыски по связанным с нападавшими адресам.
Глава республики Казбек Коков поблагодарил полицейских за оперативную реакцию при нападении.
«Наша с вами задача сегодня — приложить все усилия, чтобы спрофилактировать именно те события, которые произошли. А самое главное — все, кто попробует сегодня против закона пойти, будет уничтожен. Если где-то есть предпосылки того, что наша молодежь идет не по тому пути, мы должны их остановить, спасти их от гибели… Другого пути здесь не будет», - говорится в Теlegram-канале политика.
ДРУГИЕ НАПАДЕНИЯ
Между тем, случай в Кабардино-Балкарии — не единственный на Северном Кавказе в России за последнее время. Так, 5 мая 2025 года в Дагестане в Махачкале сотрудники МВД попытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь, писал RT.
В результате перестрелки на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова пострадали семь человек. Двое полицейских погибли, еще двоих госпитализировали. Выстрелы задели и прохожих в том числе 17-летнюю девочку и 40-летнюю женщину.
Нападавшие угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. В городе был объявлен план «Перехват». Позже преступники бросили автомобиль полицейских. В итоге двоих злоумышленников ликвидировали. Третий, будучи уже раненым, пытался отбиваться, но его тоже ликвидировали, передает Теlegram-канал «Радиоточка НСН».
До этого 23 июня 2024 года в Дагестане прошла серия терактов. В результате нападения террористов на православную церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте погибли более 15 человек в том числе православный священник, полицейские и несколько гражданских.
Шестеро террористов были ликвидированы. По данным СМИ, в числе нападавших в том числе оказались двое сыновей главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, его племянник, а также боец ММА, выступавший за клуб Хабиба Нурмагомедова.
РИА Новости писали, что самого Магомеда Омарова задержали вечером 23 июня. Его сняли с должности и исключили из «Единой России» за дискредитирующие действия.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев в интервью НСН отметил, что спецслужбы Дагестана научились профессионально реагировать на террористические атаки, в ходе нападения террористов на церковь и синагогу в июне 2024 года основной удар на себя взяла доблестная полиция.
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