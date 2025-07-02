Разрыв отношений: В России призвали жестко ответить на задержания в Баку
Суд в Баку арестовал восьмерых россиян по подозрению в наркоторговле. При этом выяснилось, что задержанные в Екатеринбурге члены ОПГ причастны к гибели 44 человек. Сенатор Клишас заявил, что диаспоры не могут диктовать России свои правила.
Отношения между Баку и Москвой продолжают накаляться. В Азербайджане прошли резонансные задержания россиян в ответ на рейд в Екатеринбурге. В Москве обвиняют Баку в «абсурдной мести» и призывают к «миру».
При этом отказывающиеся соблюдать российские законы этнические диаспоры будут привлечены к ответственности, сообщил в Telegram сенатор Андрей Клишас. По его словам, никакие диаспоры не вправе «диктовать свои правила» РФ и ее гражданам. Клишас отметил, что тот, кто не согласен жить по российским законам, тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН.
ГРОМКИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
1 июля азербайджанское агентство "Репорт" сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики о том, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку восьмерых граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.
Позднее стало известно, что задержанных россиян ждут четыре месяца предварительного заключения: такую меру пресечения избрал суд в Баку, задержанные обвиняются в наркотрафике и кибермошенничестве. Решение принял Сабаильский районный суд под председательством Ульвии Шукуровой.
Российские СМИ публиковали кадры задержания российских граждан, на лицах которых были гематомы и ссадины. Среди задержанных есть двое российских айтишников: сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев и разработчик Дмитрий Безуглый. Также СМИ сообщали, что задержан турист из Екатеринбурга, Баку официальных комментариев на этот счет не давал.
Ранее также сообщалось, что следственные мероприятия проводятся в офисе российского агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку. Как сообщил портал Minval, сотрудники агентства продолжали работу, получали зарплату и посещали мероприятия несмотря на то, что в феврале МИД Азербайджана заявил о прекращении деятельности Sputnik в стране.
Азербайджанские СМИ сообщили о задержании «двух агентов ФСБ», якобы работавших в издании. Российская сторона назвала задержание двух журналистов абсурдным. В ситуации разбирается МИД РФ. Сотрудников российского посольства не допустили к задержанным.
В тот же день в Азербайджане была задержана сотрудница Ruptly, редактор, пребывавшая там с частным визитом, сообщили РИА Новости в редакции Ruptly. Детали и обстоятельства задержания выясняются. Известно, что журналист Айтекин Гусейнова, 1998 года рождения, являющаяся редактором видеоагенства Ruptly, по просьбе агентства доехала до офиса Sputnik Азербайджан в Баку, чтобы снять с улицы проходящие в здании обыски, после чего была задержана без объяснения причин.
Директора Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца. Такое решение вынес бакинский суд, сообщают местные СМИ.
После этого в Екатеринбурге и Воронеже задержали лидеров азербайджанской диаспоры. В Воронеже сотрудники пришли в дом к Юсифу Халилову. Ему принадлежит ресторан «Ярды Superbar», его также называют совладельцем крупного Алексеевского рынка. А в Екатеринбурге у торгового центра «Баку Плаза» задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлинского, которого отпустили после допроса в статусе свидетеля, сообщил его сын Мутвалы.
ПРОСТО ПОВОД
Задержания россиян в Баку — это просто повод для разрыва отношения между двумя странами, Азербайджан давно сигнализирует ЕС и Великобритании, что он на их стороне, сказал НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Главное для руководства Азербайджана — это самоутвердиться. Сначала они пытались это доказать в Карабахе, а теперь - в отношениях с Россией. С точки зрения национальной психологии, им важно заявить, что они самые главные, правильные и справедливые, а с точки зрения прагматической политики все уже было сказано: Баку ориентируется на Анкару, но не забывает, что симпатии к нему проявляла Великобритания, что он работает с Европейским союзом. Они хотели бы, что Азербайджан стал бы передовой площадкой для борьбы с Ираном, а сейчас Баку показал, что он может быть партнером для комбинаций против России», — заявил он.
Затулин добавил, что российское правительство не отреагировало должным образом на поведение азербайджанских официальных лиц.
«Теперь Баку вошел во вкус и будет рассказывать об обнаруженных следах пыток, которые они выдумают с большим удовольствием. Азербайджану был нужен только повод для разрыва отношений. Нежелание смотреть правде в глаза приводит к таким событиям. Беспомощные комментарии “мы не понимаем”, “мы сожалеем” ни к чему не приведут, пора уже понимать умом эту страну. Она паразитирует на том, что мы в конфронтации с Западом, поэтому Баку позволяет себе то, чего раньше не мог. А мы должны показать, что, несмотря ни на что, мы являемся великой державой и жестко отреагировать - выставить посла и так далее», — подчеркнул собеседник НСН.
Азербайджан специально пытается ссориться с Россией под влиянием третьих стран, Москва должна учитывать этот выбор Баку и делать выводы, заявил НСН политолог и экономист Александр Дудчак. Он уверен, что власти Азербайджана просто нашли повод для «конфликта».
Со своей стороны, глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу пояснил, что напряженность зародилась в отношениях двух стран давно. По его словам, конфликт можно решить только непосредственным вмешательством президента Владимира Путина.
«Между Россией и Азербайджаном давно наблюдается охлаждение, даже напряженность. Сейчас отношения в очень плачевном состоянии, это дорого обойдется. Мы должны сделать так сегодня, чтобы отношения нормализовались. Путин должен дипломатически решить этот вопрос, это возможно решить только непосредственно с руководством Азербайджана. Я очень хочу, чтобы Путин позвонил Алиеву, иначе в регионе может быть развязана огромная война», - предупредил собеседник НСН.
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