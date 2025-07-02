Позднее стало известно, что задержанных россиян ждут четыре месяца предварительного заключения: такую меру пресечения избрал суд в Баку, задержанные обвиняются в наркотрафике и кибермошенничестве. Решение принял Сабаильский районный суд под председательством Ульвии Шукуровой.

Российские СМИ публиковали кадры задержания российских граждан, на лицах которых были гематомы и ссадины. Среди задержанных есть двое российских айтишников: сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев и разработчик Дмитрий Безуглый. Также СМИ сообщали, что задержан турист из Екатеринбурга, Баку официальных комментариев на этот счет не давал.

Ранее также сообщалось, что следственные мероприятия проводятся в офисе российского агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку. Как сообщил портал Minval, сотрудники агентства продолжали работу, получали зарплату и посещали мероприятия несмотря на то, что в феврале МИД Азербайджана заявил о прекращении деятельности Sputnik в стране.

Азербайджанские СМИ сообщили о задержании «двух агентов ФСБ», якобы работавших в издании. Российская сторона назвала задержание двух журналистов абсурдным. В ситуации разбирается МИД РФ. Сотрудников российского посольства не допустили к задержанным.

В тот же день в Азербайджане была задержана сотрудница Ruptly, редактор, пребывавшая там с частным визитом, сообщили РИА Новости в редакции Ruptly. Детали и обстоятельства задержания выясняются. Известно, что журналист Айтекин Гусейнова, 1998 года рождения, являющаяся редактором видеоагенства Ruptly, по просьбе агентства доехала до офиса Sputnik Азербайджан в Баку, чтобы снять с улицы проходящие в здании обыски, после чего была задержана без объяснения причин.

Директора Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца. Такое решение вынес бакинский суд, сообщают местные СМИ.

После этого в Екатеринбурге и Воронеже задержали лидеров азербайджанской диаспоры. В Воронеже сотрудники пришли в дом к Юсифу Халилову. Ему принадлежит ресторан «Ярды Superbar», его также называют совладельцем крупного Алексеевского рынка. А в Екатеринбурге у торгового центра «Баку Плаза» задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлинского, которого отпустили после допроса в статусе свидетеля, сообщил его сын Мутвалы.

ПРОСТО ПОВОД

Задержания россиян в Баку — это просто повод для разрыва отношения между двумя странами, Азербайджан давно сигнализирует ЕС и Великобритании, что он на их стороне, сказал НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Главное для руководства Азербайджана — это самоутвердиться. Сначала они пытались это доказать в Карабахе, а теперь - в отношениях с Россией. С точки зрения национальной психологии, им важно заявить, что они самые главные, правильные и справедливые, а с точки зрения прагматической политики все уже было сказано: Баку ориентируется на Анкару, но не забывает, что симпатии к нему проявляла Великобритания, что он работает с Европейским союзом. Они хотели бы, что Азербайджан стал бы передовой площадкой для борьбы с Ираном, а сейчас Баку показал, что он может быть партнером для комбинаций против России», — заявил он.