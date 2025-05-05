Меликов: Жизни раненных в Махачкале гражданских лиц ничего не угрожает
Устроившие перестрелку в Махачкале злоумышленники «выбрали для своего грязного плана оживлённое место». Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
Он указал, что из-за этого пострадали трое гражданских, в настоящее время «их жизням ничто не угрожает».
«Но этот случай ещё раз говорит о том, что мы имеем дело с теми, для кого нет ничего святого! Они готовы средь бела дня убивать женщин и детей, прикрываясь понятными только им убеждениями», - написал Меликов.
Глава республики добавил, что каждый причастный к нападению будет сурово наказан.
Ранее в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ заявили, что нападение на полицейских в Махачкале, независимо от мотивов преступников - это тяжкое преступление, не имеющее оправданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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