Меликов: Жизни раненных в Махачкале гражданских лиц ничего не угрожает

Он указал, что из-за этого пострадали трое гражданских, в настоящее время «их жизням ничто не угрожает».

«Но этот случай ещё раз говорит о том, что мы имеем дело с теми, для кого нет ничего святого! Они готовы средь бела дня убивать женщин и детей, прикрываясь понятными только им убеждениями», - написал Меликов.

Глава республики добавил, что каждый причастный к нападению будет сурово наказан.

Ранее в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ заявили, что нападение на полицейских в Махачкале, независимо от мотивов преступников - это тяжкое преступление, не имеющее оправданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

