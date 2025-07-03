НОТА БЕЗ ОТВЕТА

В посольстве подтвердили информацию о задержании российских журналистов и группы россиян. Сообщалось, что посольство направило в министерство иностранных дел Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным россиянам.

По словам дипломатов, Баку не ответил на них. Ситуация находится на постоянном контроле.

На этом фоне МИД РФ призвал граждан России, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. С такой рекомендацией накануне выступил департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

«Призываем находящихся в республике наших граждан соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность», - говорится в сообщении.

Также там подчеркнули, что в складывающихся условиях россиянам стоит учитывать обстановку в стране при планировании поездки туда.

ПОКА СПОКОЙНО

Сегодня в Азербайджане отдыхают тысячи туристов из России, обстановка спокойная, жалоб нет, но продажи упали в моменте на 40%, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Туристов в Азербайджане достаточно много, не десятки тысяч, но тысячи. Ситуация спокойная, мы общаемся с туристами. Ни полиция, ни местные жители как-то враждебно не относятся. Понятно, что продажи сейчас упали на 30-40%, а дальше все будет зависеть от того, нормализуется ли ситуация. Спад продаж уже есть, вчера и сегодня наблюдаем. Если истерия в СМИ и в целом закончится, продажи восстановятся в течение двух-трех недель», - рассказал он.

Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов добавил, что туристов ситуация никак не должна коснуться.

«Я думаю, что это провокация, которая направлена на какие-то внутренние позиции, отношения стран. Никакой опасности для туристов нет в данный момент. Я думаю, что до этого не дойдет», - заключил собеседник НСН.

1 июля азербайджанское агентство "Репорт" сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики о том, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку восьмерых граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.

Позднее стало известно, что задержанных россиян ждут четыре месяца предварительного заключения: такую меру пресечения избрал суд в Баку, задержанные обвиняются в наркотрафике и кибермошенничестве. Решение принял Сабаильский районный суд под председательством Ульвии Шукуровой.

Российские СМИ публиковали кадры задержания российских граждан, на лицах которых были гематомы и ссадины. Среди задержанных есть двое российских айтишников: сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев и разработчик Дмитрий Безуглый. Также СМИ сообщали, что задержан турист из Екатеринбурга.

В Екатеринбурге 27 июня российские силовики задержали около 50 уроженцев Азербайджана, шестерых арестовали. В ходе рейда двое из подозреваемых скончались. После этого в Азербайджане прошли жесткие задержания российских журналистов и граждан РФ, которых обвинили в принадлежности к организованным преступным группировкам. Позднее появилась информация, что Баку якобы планирует закрыть все русскоязычные школы в стране, эту информацию опровергли.

ЖЕСТИТЬ НЕ НАДО

В российско-азербайджанских отношениях сейчас сложный период, но России не стоит жестко отвечать, а найти альтернативный метод примирения сторон, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.

Необходимо найти альтернативные выходы из сложившейся ситуации, нужно действовать аккуратно и не в рамках поджигающих этот конфликт действий и негативных настроений. Стоит разобраться в произошедшем в Екатеринбурге, пригласить туда азербайджанских товарищей, а не взаимно торпедировать ситуацию “мы там так сделаем, а мы тогда так сделаем”. Мы заинтересованы в добрых отношениях со всеми странами, здесь вне сомнения поможет и диалог Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, если он состоится», — заключил он.

При этом задержания россиян в Баку — это просто повод для разрыва отношения между двумя странами, Азербайджан давно сигнализирует ЕС и Великобритании, что он на их стороне, сказал НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.