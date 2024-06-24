«Посмотрим на Азию»: Политолог призвал ужесточить борьбу с религиозным террором

Накануне 23 июня в Дагестане произошел теракт – группа террористов напала на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В результате погибло 15 полицейских и несколько мирных жителей. При этом за четыре дня до трагедии в Дагестане проводилось расширенное совещание рабочей группы аппарата республиканского Национального антитеррористического комитета. В нем участвовали глава Дагестана Сергей Меликов и замдиректора ФСБ Игорь Сироткин. Минченко отметил, что России необходимо обратить внимание на систему работы силовых органов стран Центральной Азии

«Сейчас достаточно распространено мнение, что в РФ слишком мягко отнеслись к организаторам антисемитских погромов в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, и это создало ощущение вседозволенности. Тут явно уже другой уровень. Люди с огнестрельным оружием в руках. Я думаю, что нам имеет смысл поучиться у стран Центральной Азии, потому что там очень жёсткая линия по противодействию религиозному экстремизму. Причем в странах, где ислам – традиционная религия. Но силовики по фундаменталистам там работают очень жестко. В результате за последнее время мы не видели никаких терактов в этих странах», - подчеркнул он.

Политолог вспомнил о прошлогодней антисемитской акции в аэропорту Махачкалы, когда разъяренная толпа дагестанцев прорвалась на летное поле в поисках евреев, прилетевших из Тель-Авива. Тогда 104 участникам погромов были назначены административные аресты, 94 человека получили штрафы, 42 участника – обязательные работы.