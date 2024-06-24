«Посмотрим на Азию»: Политолог призвал ужесточить борьбу с религиозным террором
В странах Центральной Азии очень жестко работают с фундаменталистами, поэтому там почти нет таких терактов, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
России необходимо взять на заметку систему по противодействию религиозному экстремизму в странах Центральной Азии, а также привлечь к работе лидеров общественного мнения. Об этом НСН заявил политолог Евгений Минченко.
Накануне 23 июня в Дагестане произошел теракт – группа террористов напала на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В результате погибло 15 полицейских и несколько мирных жителей. При этом за четыре дня до трагедии в Дагестане проводилось расширенное совещание рабочей группы аппарата республиканского Национального антитеррористического комитета. В нем участвовали глава Дагестана Сергей Меликов и замдиректора ФСБ Игорь Сироткин. Минченко отметил, что России необходимо обратить внимание на систему работы силовых органов стран Центральной Азии
«Сейчас достаточно распространено мнение, что в РФ слишком мягко отнеслись к организаторам антисемитских погромов в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, и это создало ощущение вседозволенности. Тут явно уже другой уровень. Люди с огнестрельным оружием в руках. Я думаю, что нам имеет смысл поучиться у стран Центральной Азии, потому что там очень жёсткая линия по противодействию религиозному экстремизму. Причем в странах, где ислам – традиционная религия. Но силовики по фундаменталистам там работают очень жестко. В результате за последнее время мы не видели никаких терактов в этих странах», - подчеркнул он.
Политолог вспомнил о прошлогодней антисемитской акции в аэропорту Махачкалы, когда разъяренная толпа дагестанцев прорвалась на летное поле в поисках евреев, прилетевших из Тель-Авива. Тогда 104 участникам погромов были назначены административные аресты, 94 человека получили штрафы, 42 участника – обязательные работы.
Помимо этого, Минченко обратил внимание на то, что необходимо привлечь к проблеме статусных медийных лиц.
«К сожалению, террористическое подполье в республиках Северного Кавказа существует достаточно давно, и борьба с ним ведется. Мы видим, что смена глав регионов не оказывает принципиального влияния. Я думаю, ключевая история — это работа силового аппарата с одной стороны, а с другой – работа с лидерами общественного мнения. Также я вижу, что идет такая организованная волна с призывами к тому же Хабибу Нурмагомедову (боец ММА) высказаться на эту тему и осудить религиозный фундаментализм. Эти вопросы тоже имеют под собой основание», - считает Минченко.
Ранее депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что за нападениями в Дагестане стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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