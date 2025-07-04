СМИ: Нападение на сотрудников ДПС произошло в Нальчике

Отмечается, что в результате перестрелки один из полицейских был ранен.

По данным канала, нападавших было двое. Один из них был ликвидирован ответным огнём, второму удалось скрыться.

Ранее в Махачкале (Дагестан) пассажиры автомобиля отказались остановиться на просьбу сотрудников МВД и открыли стрельбу. Погибли двое сотрудников полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».