В Якутии два человека погибли, провалившись под лед на снегоходе

В Якутии в Олененском районе два человека погибли, провалившись под лед на снегоходе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

По данным источника, четыре человека катались на снегоходах по реке Оленек. Лед треснул, после чего группа провалилась. В результате происшествия, два человека погибли на месте, еще двоих госпитализировали в медучреждение. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.