В Якутии два человека погибли, провалившись под лед на снегоходе
В Якутии в Олененском районе два человека погибли, провалившись под лед на снегоходе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
По данным источника, четыре человека катались на снегоходах по реке Оленек. Лед треснул, после чего группа провалилась. В результате происшествия, два человека погибли на месте, еще двоих госпитализировали в медучреждение. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В ГУ МЧС рассказали, что к поискам были привлечены десять человек, в том числе инспекторы центра государственной инспекции по маломерным судам. В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Абхазии в результате ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились российские туристы, погиб один человек.
