Следствие считает Украину организатором теракта в «Алых парусах»

Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве как теракт. Об этом сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел столичного главка СК Максим Денисов.

По его словам, следствие добилось существенного прогресса и пришло к выводу, что взрыв был организован по заказу украинских властей. Исполнение атаки было поручено представителям этнической организованной преступности.