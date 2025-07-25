Следствие считает Украину организатором теракта в «Алых парусах»
Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве как теракт. Об этом сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел столичного главка СК Максим Денисов.
По его словам, следствие добилось существенного прогресса и пришло к выводу, что взрыв был организован по заказу украинских властей. Исполнение атаки было поручено представителям этнической организованной преступности.
Инцидент произошел утром 3 февраля. В результате взрыва погибли два человека, трое получили ранения. Среди погибших оказался 46-летний Армен Саркисян — предприниматель, глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона «Арбат». Вторым погибшим, по данным следствия, мог быть смертник — ранее судимый гражданин Армении.
Первоначально уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. После переквалификации расследование продолжается как дело о террористическом акте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о планах начать новое ядерное разоружение с Россией
- Дрон атаковал АЗС в Курской области, пострадали три человека
- Телеграм: Стамбул, новый майдан, «Рашагейт»
- Следствие считает Украину организатором теракта в «Алых парусах»
- Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в США по делу о банкротстве
- В Саратове продолжается разбор завалов после взрыва
- Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 31 июля
- Комикс про Оззи: Почему россияне фанатеют по музыкальным биографиям
- СМИ: Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ
- «Это глупость!»: Герман-младший ответил Михайлову на призыв отказаться от господдержки кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru