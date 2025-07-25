Следствие считает Украину организатором теракта в «Алых парусах»

Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве как теракт. Об этом сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел столичного главка СК Максим Денисов.

По его словам, следствие добилось существенного прогресса и пришло к выводу, что взрыв был организован по заказу украинских властей. Исполнение атаки было поручено представителям этнической организованной преступности.

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Инцидент произошел утром 3 февраля. В результате взрыва погибли два человека, трое получили ранения. Среди погибших оказался 46-летний Армен Саркисян — предприниматель, глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона «Арбат». Вторым погибшим, по данным следствия, мог быть смертник — ранее судимый гражданин Армении.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. После переквалификации расследование продолжается как дело о террористическом акте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:Следственный КомитетТерактУкраина

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