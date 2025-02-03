Телеведущая Алла Довлатова пожаловалась на охрану «Алых парусов» после взрыва

Довлатова рассказала, что в момент утреннего взрыва находилась в своей квартире и грохота не слышала.

Она отметила, что необходимо оценить уровень эффективности работы службы безопасности ЖК, так как инциденты уже случались ранее.

По ее словам, жильцов просят пока не возвращаться в квартиры, а сами они узнают подробности о происшествии из СМИ.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в ЖК «Алые паруса» в больнице скончался президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

